 

Комитет Госдумы поддержал поправку Путина об увеличении МРОТ

23.11.2021, 17:58, Новости дня
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Думский комитет по социальной политике и делам ветеранов поддержал поправку президента РФ Владимира Путина об увеличении МРОТ с 1 января до 13 890 рублей.

С 1 января 2022 года, согласно поправке, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается в размере 13 тыс. 890 рублей, в первом чтении проект закона предлагал увеличение до 13 тыс. 617 рублей, передает РИА «Новости».

Согласно поправке, с 1 января 2022 года МРОТ устанавливается в размере 13 890 рублей. В первом чтении законопроект предлагал увеличение МРОТ до 13 617 рублей.

Напомним, президент вносил в Госдуму поправки о повышении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.



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