Дети с ослабленным иммунитетом вне зоны риска COVID-19?



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Врачи уделяют особое внимание взрослым и детям с ослабленным иммунитетом, поскольку они потенциально подвержены повышенному риску заражения и осложнений. В новом исследовании специалисты Университетской больницы в Саутгемптоне проанализировали медицинские карты более 1,5 тысячи педиатрических пациентов до 19 лет, которые наблюдаются в 46 больницах Великобритании в связи с различными хроническими заболеваниями. В анализ были включены дети с диабетом, гастроэнтерологическими, онкологическими, почечными, респираторными и другими патологиями.

В течение года добровольцы заполняли анкеты о своем самочувствии и возможных симптомах COVID-19, а также периодически проходили ПЦР-тестирование и сдавали тесты на антитела. В результате положительный коронавирус подтвердился у 38 пациентов с сентября 2020 года по март 2021 года — за этот период в Великобритании прошли две мощные волны эпидемии. Четверо детей попали в больницу, однако ни одного из них не было тяжелых осложнений. Смертельных случаев в когорте не зарегистрировано. По оценкам ученых, больше всех заражению были подвержены подростки с иммунодефицитом.

Вместе с тем у детей с ослабленным иммунитетом были ниже по сравнению со здоровыми детьми показатели серопозитивности, то есть выработки нейтрализующих антител. Так, среди пациентов, получивших положительный ПЦР-тест в ходе исследования, иммунный ответ выработался только у 50%, среди тех, кто сообщил о перенесенном ранее COVID-19 — только у 4%.

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Авторы исследования призвали интерпретировать эти результаты с большой осторожностью, поскольку о симптомах коронавируса, в том числе перенесенного, сообщали сами участники, а не медицинские работники. Кроме того, ученые допускают, что какие-то данные в отчетах могли быть завышены или наоборот, занижены.

Ранее ученые из Германии проанализировали медкарты детей до 19 лет с онкозаболеваниями и подтвержденным COVID-19 из десяти стран, в том числе из России. Некоторым пациентам ранее была проведена трансплантация клеток костного мозга. У трети зараженных детей не было никаких симптомов COVID-19, 47% переносили инфекцию легко, 8% — умеренно, 4% пациентов были в тяжелом состоянии, еще 9% — в критическом. Симптомы заболевания в целом не отличались от симптомов коронавируса у здоровых детей — лихорадка, кашель, насморк, расстройство ЖКТ. Госпитализация потребовалась 37%, четверо скончались. В 95% случаев дети благополучно выздоровели.