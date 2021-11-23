 

Вирусолог МГУ назвал сроки завершения четвертой волны ковида в России

23.11.2021, 17:52, Разное
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Данные по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России выглядят вполне обнадеживающими. Об этом заявил Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев.

В интервью “Радио 1” Скулачев обратил особое внимание на снижение количества ПЦР-тестов с положительным результатом. Специалист считает, что при сохранении тенденции эпидемиологическая ситуация в стране может стабилизироваться уже к началу 2022 года. По мнению врача, этому также будут способствовать новогодние праздники.



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