Врачи бьют тревогу: российские дети страдают от хронического стресса

Российские врачи обеспокоены уровнем стресса как среди взрослого, так и среди детского населения страны. Специалисты обращаются внимание, что это может негативно сказаться на работе мозга, умственных способностях и успеваемости в школе.

Врач-психиатр Александр Федорович отмечает, что россияне живут в стрессовых условиях уже два года, из-за чего могут обостряться психические расстройства. Кроме того, тревожность вызывает напряжение мышц шеи, что ухудшает кровообращение в позвоночнике и приводит к кислородному голоданию мозга. Это, в свою очередь, значительно ухудшает способность к обучению.

Нейрохирург Московской областной больницы имени профессора Розанова Нина Вознесенская добавила, что постоянный стресс у ребенка может привести к дисфункции шейного отдела позвоночника и ухудшению поведения, сообщают “Вести Подмосковья”.