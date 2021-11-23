 

Врачи бьют тревогу: российские дети страдают от хронического стресса

23.11.2021, 17:52, Разное
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Российские врачи обеспокоены уровнем стресса как среди взрослого, так и среди детского населения страны. Специалисты обращаются внимание, что это может негативно сказаться на работе мозга, умственных способностях и успеваемости в школе.

Врач-психиатр Александр Федорович отмечает, что россияне живут в стрессовых условиях уже два года, из-за чего могут обостряться психические расстройства. Кроме того, тревожность вызывает напряжение мышц шеи, что ухудшает кровообращение в позвоночнике и приводит к кислородному голоданию мозга. Это, в свою очередь, значительно ухудшает способность к обучению.

Нейрохирург Московской областной больницы имени профессора Розанова Нина Вознесенская добавила, что постоянный стресс у ребенка может привести к дисфункции шейного отдела позвоночника и ухудшению поведения, сообщают “Вести Подмосковья”.



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