Депутат Слуцкий пожаловался на домогательства со стороны коллеги из Нидерландов

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий рассказал, как во время командировки отбился от домогательств коллеги из Нидерландов.

Как сообщил депутат Госдумы, инцидент произошел в ходе деловой встречи с иностранными коллегами в одном из ресторанов амстердамского квартала Де Валлен. Приглашенная парламентарий недвусмысленно намекала Слуцкому на желание провести с ним ночь.

«Она подсела ко мне и начала прикасаться к моему телу якобы невзначай. Я все это сидел и терпел. Но когда дело дошло до обниманий, я сделал ей несколько замечаний, которые, к сожалению, остались проигнорированы. Пришлось снова терпеть. В один момент девушка приступила к поцелуям. Несколько часов я не предпринимал никаких попыток прекратить такое безобразие, потому что было неловко повышать голос на женщину, особенно при других людях. Но терпеть так долго этого я не мог, поэтому когда она схватила меня за ягодицы, я оттолкнул депутатку из Нидерландов и при коллегах пристыдил ее. Чтобы избежать дальнейших нападок с ее стороны, мне пришлось в итоге покинуть конференцию», — рассказал в интервью российский депутат.

После случившегося Слуцкий, несмотря на понесенный моральный и репутационный ущерб, решил не подавать иск о сексуальных домогательствах против коллеги, а просто предпочел забыть происшествие.

«Я взрослый и серьезный человек, воспитанный в традиционной российской семье, поэтому вот эти откровенные подкаты и распутство являются для меня чем-то непотребным, тем более в профессиональной среде. Но я не собираюсь подавать на нее в суд, потому что считаю, что я выше этого. Пусть эта история останется на ее совести», — заключил он.

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