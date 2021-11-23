Депутат Слуцкий пожаловался на домогательства со стороны коллеги из Нидерландов
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Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий рассказал, как во время командировки отбился от домогательств коллеги из Нидерландов.
Как сообщил депутат Госдумы, инцидент произошел в ходе деловой встречи с иностранными коллегами в одном из ресторанов амстердамского квартала Де Валлен. Приглашенная парламентарий недвусмысленно намекала Слуцкому на желание провести с ним ночь.
«Она подсела ко мне и начала прикасаться к моему телу якобы невзначай. Я все это сидел и терпел. Но когда дело дошло до обниманий, я сделал ей несколько замечаний, которые, к сожалению, остались проигнорированы. Пришлось снова терпеть. В один момент девушка приступила к поцелуям. Несколько часов я не предпринимал никаких попыток прекратить такое безобразие, потому что было неловко повышать голос на женщину, особенно при других людях. Но терпеть так долго этого я не мог, поэтому когда она схватила меня за ягодицы, я оттолкнул депутатку из Нидерландов и при коллегах пристыдил ее. Чтобы избежать дальнейших нападок с ее стороны, мне пришлось в итоге покинуть конференцию», — рассказал в интервью российский депутат.
После случившегося Слуцкий, несмотря на понесенный моральный и репутационный ущерб, решил не подавать иск о сексуальных домогательствах против коллеги, а просто предпочел забыть происшествие.
«Я взрослый и серьезный человек, воспитанный в традиционной российской семье, поэтому вот эти откровенные подкаты и распутство являются для меня чем-то непотребным, тем более в профессиональной среде. Но я не собираюсь подавать на нее в суд, потому что считаю, что я выше этого. Пусть эта история останется на ее совести», — заключил он.
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