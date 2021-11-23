Мосгорсуд продлил слушания по делу о ликвидации ПЦ «Мемориал»

Прокуратура не смогла ответить на вопросы.

Мосгорсуд продлил предварительные слушания по делу о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* из-за того, что прокуратура Москвы не смогла ответить на вопрос судьи. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»**.

Как отмечает правозащитный проект, представитель прокуратуры не смог ответить, на каких основаниях проводилась прокурорская проверка. По словам адвоката «Мемориала» Ильи Новикова, в сегодняшнем заседании участвовал тот же прокурор, что и в деле о признании ФБК*** экстремистской организацией.

Также судья потребовала от Тверского суда предоставить резолютивные части постановлений, которые выносились при назначении правозащитникам штрафов из-за отсутствия маркировки «иноагента». В них было указано, что«Мемориал» исправлял нарушения.

Кроме того, сегодня выяснилось, что справка о психолого-лингвистическом исследовании, составленная учителем математики Наталией Крюковой и переводчиком Александром Тарасовым и положенная в основание иска о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал», была частично скопирована со студенческих сайтов.

«Документ списан со студенческих сайтов. Я лично вчера вечером проверяла эти сайты, чуть позже опубликую ссылки», — рассказала «Новой» адвокат Мария Эйсмонт.

11 ноября Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать общество «Мемориал»*, а также подразделения организации — правозащитный центр, архив, библиотеку и музей. В качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно — отсутствие маркировки у материалов организации. К правозащитному центру возникли претензии и у московской прокуратуры: ее представители нашли в деятельности ПЦ «Мемориал» «психологические и лингвистические признаки» оправдания террористических организаций.

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* внесено Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента** внесено Минюстом в реестр незарегистрированных движений, выполняющих функцию «иностранного агента»*** Мосгорсуд признал ФБК экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ, он внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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