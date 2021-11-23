Как умерла Русланова? – Личное мнение

Дочь скончавшейся актрисы Нины Руслановой заявила, что ей надоело враньё, и рассказала, как ушла её мама:



Фото: Соцсети

«Не хотела ничего писать, но всё враньё надоело.

Вчера не стало моей мамы. Она умерла в 4 больницы».

Причину смерти Олеся не назвала, но рассказала о хронологии — сначала Русланова попала в больницу с одним диагнозом, затем появился другой, а после всё-таки настиг коронавирус.

Пост дочери актрисы вышел довольно эмоциональным, но прочитать его стоит:

«25 октября мы пришли в Сеченовскую больницу своими ногами платили за палату 10 тысяч рублей в сутки.

На 4 день у мамы по словам врачей упал гемоглобин ее перевели в реанимацию влили 2 литра крови что привело к обширному инфаркту. Затем у нее нашли полип не дожидаясь гистологии его удалили.

Мама оставалась в реанимации.

Я возила лекарства которых нет в больнице да и в аптеках сложно найти. Доставала через знакомых. У мамы развилась больничная пневмония. КТ которое сделали в реанимации не показало ничего кроме бронхита.

Через 5 дней после операции мне сообщили что у нее ковид.

Ее перевезли на простой скорой в 4 больницу на Доватора. Там мы умоляли чтоб ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом.

В понедельник ее перевели в отделение. Каждый день ей было плохо по 2 часа мы не могли най врачей. Я говорила с мамой параллельно звонила папе. Папа звонил главным врачам сеченовки только после этого приходил врачи. Мы просили умоляли вернуть маму в реанимацию. Позовчера маме стало плохо к 9 утра её всё-таки перевели в реанимацию.

В 6 вечера мама умерла!»

Здесь очень легко понять эмоции дочери скончавшейся актрисы. Вместе с тем, и обвинять врачей я бы не спешила.

У Руслановой последние годы были действительно серьёзные проблемы со здоровьем. Инсульт, инфаркт и так далее.

Можно ли было спасти Русланову? Этого никто не скажет, но что очевидно — коронавирус усугубил её состояние.

Как вообще такое происходит, что попадая в больницу с одним диагнозом, пациенты получают инфекцию, которая и здорового-то человека способна надолго выбить из строя?

Вот этого я понять не могу. А вы?

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