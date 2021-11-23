 

Иммунолог Ивлева: Секс после вакцинации от COVID-19 не опасен

23.11.2021, 17:14, Разное
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В Сети появился слух об опасности полового акта после вакцинации. Специалист Ивлева отрицает эту информацию.
Иммунолог Татьяна Ивлева утверждает, что секс никак не связан с вакцинацией от ковида. В рекомендациях врачей можно заметить просьбу уменьшить физнагрузки, но половой акт не требует тяжелых физических усилий и не приводит к стрессу. К тому же, образование антител после введения вакцины никак не зависит от возбуждения половых органов. Врач-инфекционист Светлана Машкова разделяет мнение Ивлевой.

Существуют еще несколько мифов о вакцинации, один из них – запрет курения. Специалист Андрей Поздняков рассказал, что никотин в сигаретах не влияет на процесс иммунизации человека, после процедуры можно спокойно курить. На счет алкоголя все иначе: рекомендуется не употреблять напитки с градусом за три дня до и после вакцинации.

Напомним, что сейчас вакцинация считается наиболее эффективным и общедоступным способом для формирования иммунитета к COVID-19. В РФ пункты вакцинации можно найти в большинстве торговых центров и общественных мест, а также прививку можно получить практически в любом медицинском учреждении. Об этом информируетInfoREACTOR.



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