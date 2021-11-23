Вера Алентова похвалила смеющихся на прощении с Валерием Гаркалиным людей

Российская актриса Вера Алентова похвалила людей, которые смеялись на церемонии прощания с Валерием Гаркалиным. Она заявила, что подобное не часто можно увидеть не похоронах.

Алентова вместе с Гаркалиным снималась в популярном фильме «Ширли-Мырли». Режиссером легендарной картины выступил ее супруг Владимир Меньшов. Он, как и Валерий Гаркалин, скончался от последствий коронавируса.

С актером простились в учебном театре ГИТИСа, где он учился, а последние годы преподавал. На траурную церемонию пришли студенты. Они сидели на балконе и иногда смеялись, когда друзья и коллеги рассказывали забавные истории о Гаркалине. Например, Клара Новикова вспомнила, как училась вместе с актером. Однажды им пришлось изображать собак. Артистке досталась роль болонки, а Гаркалину – страстного кобеля. Актер моментально включился в работу, в целом он полностью отдавался ей, одну сценку мог репетировать целый день, оттачивая мастерство.

Вера Алентова заявила, что Гаркалин был очень близким человеком для ее семьи, однако встречаться часто не получалось. Она назвала коллегу по цеху исключительным человеком и поблагодарила за присутствие в своей жизни.

Источник: www.mk.ru