 

В Кишиневе мужчина пытался обстрелять из лука здание горсовета

23.11.2021, 17:08, Новости дня
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Изображения с места происшествия были распространены в местных Telegram-каналах.

В пресс-службе полиции изданию сообщили, что мужчина предварительно подал заявление в мэрию о том, что придет протестовать. Когда он попытался начать стрельбу из лука, его остановила полиция.

По словам правоохранителей, у мужчины психические расстройства.

По данным местных СМИ, мужчина хотел выразить протест, потому что ему отказали в визе в Соединенные Штаты Америки. Он также приходил к посольству США в Кишиневе и обещал протестовать перед зданиями администрации президента, парламента и правительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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