 

Проект бюджета РФ на 2022-2024 годы принят во втором чтении Госдумой

23.11.2021, 17:04, Новости дня
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Госдума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Третье чтении состоится 24 ноября.

По инициативе «Единой России» дополнительно выделили 107 млрд рублей на поддержку семей с инвалидами и на приобретение для них жилья.

«Значительные деньги дополнительно выделяются на региональное дорожное строительство – по 20 миллиардов рублей ежегодно», – цитирует первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова РИА «Новости».

Отмечается, что были приняты поправки президента РФ Владимира Путина, касающиеся увеличения в 2022 году прожиточного минимума до 12 654 рублей и МРОТ до 13 890 рублей. Также одобрили поправки правительства о перераспределении 641,4 млрд рублей в 2022 году, 665,2 млрд – в 2023 году, 815,4 млрд – в 2024 году и поправки «Единой России» об увеличении расходов бюджета по нескольким направлениям.

Допсредства выделят на закупку машин скорой помощи и школьных автобусов.

«Все расходы бюджета объединены в главном – решении вопросов, связанных с национальными целями, поставленными президентом», – сказал председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

На здравоохранение в 2022 году расходы увеличат на 22,8 млрд рублей, на образование – 92,5 млрд.

Макаров отметил, что в 2022 году увеличат поддержку регионов, общая сумма составит 3 трлн 228 млрд. рублей.

«Это беспрецедентно, такой поддержки регионы из федерального бюджета не получали никогда», – сообщил он.

Согласно тексту проекта федерального бюджета, расходы на госпрограмму «Развитие здравоохранения» в 2022 году составят 1,015 трлн рублей, в 2023 году – 989,5 млрд, в 2024 году – около 1,007 трлн рублей и 499,7 млрд соответственно.

На соцподдержку россиян в 2022 году потратят 2,217 трлн рублей, в 2023 году – 2,416 трлн, в 2014 году – 2,583 трлн.

Первые два года бюджет в РФ будет профицитным. В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 трлн рублей. 



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