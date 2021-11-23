Мнения: Наши сограждане уже живут в прекрасном будущем

Вокруг меня, в моей деревенской ярославской глуши, жизнь бьет ключом. Стороженко печатают пряники, Панихины строят кровати, Вавиловы открыли бухгалтерскую компанию, Ларины мастерскую деревянных моделей, Наташа Водополова запустила настоящую школу, Наташа и Стивен Уильямс переехали из Англии и удивили всех цветочной фермой, а Джозеф из США стал православным священником. Поповы родили 9 детей и с биофака МГУ перебрались строить новый сельский быт. Карташовы устроились в местную веськовскую лабораторию изучения искусственного интеллекта (что? Да, оказывается, и такая есть). Андрей Морев устроил в деревенском музее клуб по крокету и стал вместе с охранником музея чемпионом России.

Вокруг меня, в моей деревенской ярославской глуши, жизнь бьет ключом. Стороженко печатают пряники, Панихины строят кровати, Вавиловы открыли бухгалтерскую компанию, Ларины мастерскую деревянных моделей, Наташа Водополова запустила настоящую школу, Наташа и Стивен Уильямс переехали из Англии и удивили всех цветочной фермой, а Джозеф из США стал православным священником. Поповы родили 9 детей и с биофака МГУ перебрались строить новый сельский быт. Карташовы устроились в местную веськовскую лабораторию изучения искусственного интеллекта (что? Да, оказывается, и такая есть). Андрей Морев устроил в деревенском музее клуб по крокету и стал вместе с охранником музея чемпионом России.

Есть такая очень мною любимая организация – Slow Food. Когда-то итальянская, а сейчас уже международная. Организация эта защищает и поддерживает малых ремесленных производителей и фермеров. Всячески помогает местным сельским и гастрономическим традициям сохраниться и приумножиться. В языке этой организации нет такого слова, как «покупатели». Они говорят «сопроизводители». Ведь все мы каждый день, покупая ту или иную еду, поддерживаем то или иное производство. Мы можем купить какой-то местный продукт и поддержать фермера в его желании сохранить вымирающий сорт растений или местную породу. Выбрать овощи, которые были выращены без пестицидов. А можем вложить наши деньги в то, что отравляет почву, уменьшает биоразнообразие и убивает маленький бизнес. Все мы – сопроизводители.

Но я сегодня не про еду буду вам рассказывать. Так что это был лишь пример логики. Не покупатель, а сопроизводитель. Запоминаем.

В последнее время я со своим другом Олегом очень много говорю о будущем. Мы это назвали «Россия-2062». В 2062 году будет 1200 лет России. 2062 год наступит через 41 год, а это нескоро. Значит мы можем спокойно рассуждать о будущем. О русском будущем. Вообще-то все разговоры про будущее обычно сводятся к довольно банальной футурологии. Все больше онлайна и удаленной работы, телемедицина, исчезновение национальных государств и все такое прочее. Мы решили, что будем говорить не о том будущем, которое якобы точно нас ждет – просто потому, что в мире сегодняшнем есть все предпосылки для этого. Мы решили говорить только о том русском будущем, которое мы сами хотим видеть для себя, своих близких, да что мелочиться –для всех жителей России. Да для всего мира, что уж там. Что правильного, хорошего, славного мы хотим встретить в этом самом будущем.

Мы собрали и продолжаем собирать вокруг себя людей, которые уже здесь и сейчас в своей практической жизни показывают, что такое та самая РФ будущего. Желанная и любимая.

Мы хотим жить в такой России, в которой население не сконцентрировано в мегаполисах, а равномерно распределено по большой нашей территории. Сейчас в нашем сообщества «Счастливых» в Ярославской области несколько сот человек. И процентов 80 из них – переселенцы из Москвы и других больших городов.

Мы хотим жить в такой России, которая выглядит привлекательным местом для жизни и творческой реализации не только для своих жителей, но и для всего мира. В ближайшее время из США в Ярославскую область должны переехать 70 американцев. Но это не только тема будущего – хотя бы и ближайшего. Кроме упомянутых Наташи и Стивена Уильямсов, уже переехавших из Англии и удививших всех цветочной фермой и Джозефа Глисона из США, ставшего православным священником, тут еще есть Жиль Вольтер из Франции – он открыл кондитерскую. А еще один француз, Фредерик – кондитерский цех. Немки Ани и Гудрун запустили эко-кемпинг, швейцарец Бенжамин превратился в пасечника Вениамина – таких примеров только вокруг нас в одном отдельно взятом Переславском районе – не один десяток.

Мы хотим жить в такой России, в которой школы устроены так, чтобы дети, проснувшись утром, бежали счастливые учиться, а не обратно под одеяла. Такие школы, в которых учителя передали бы ученикам самое главное – счастье от активного творческого познания мира. Чтобы дети чувствовали себя так же, как когда-то первооткрыватели, ты просто не можешь не познавать мир вокруг, тебя распирает от счастья познания. Наташа Водополова совсем недавно уехала из Москвы и вместе с активными участниками местного провинциального сообщества открыла школу. Школу мечты. Школу будущего. Она уже реальность. Она уже здесь.

Мы хотим жить в такой России, в которой многодетность будет нормой. Но совсем не потому, что дети нужны для помощи по хозяйству – как в симпатичных, но навсегда прошедших временах. И не потому, что к многодетности нас призывают государственные программы финансового поощрения – хотя, конечно, куда без них. Мы хотим, чтобы рождение и воспитание детей было верхом совместного творческого союза мужчины и женщины. Вершиной проявления любви и творчества двух человек. Без этого технологии, которые в любом случае будут развиваться, уведут деторождение из семьи в лаборатории. Институт семьи исчезнет за ненадобностью. Семья Александра и Марии Поповых переехала в деревню под Угличем, расставшись с биофаком МГУ, и уже сотворила девятерых детей, потому что они видят в семье, рождении и воспитании – великую возможность для проявления совместного человеческого творческого начала. У нас пока только четверо детей, мы отстаем.

Мы хотим жить в такой России, где экономика бесконечного потребления, лишающая человека любой идентичности – от национальной и культурной до половой – и превращающая его в существо с единственной идентичностью – потребитель, сменится экономикой заботы. Когда экономическая эффективность не будет измеряться постоянным ростом ВВП, а тем, насколько эта сама деятельность принесла гармонии в мир вокруг себя. Мы должны прекратить бежать за бесконечным ростом. Нужно направить наши усилия на социальную, культурную и экологическую гармонизацию страны и планеты. Бизнесмен Евгений Федоров единолично преображает свой родной Киржач, вкладывая в него прибыли собственного местного предприятия – киржачской типографии.

Мы хотим жить в такой России, в которой местные сообщества, состоящие из творческих и предприимчивых людей, будут брать ответственность за территорию на себя. Мы забудем о патернализме и каждый начнет изменения страны к лучшему – со своего подъезда и своей улицы. Крепкое местное сообщество должно быть основано на любви к своей малой Родине. А другая сторона любви – ответственность. Раз любим ее – значит, несем ответственность.

Мы сами можем открывать школы, строить дороги, возрождать свои деревни и города.

Семейство Панихиных, в один день сбежавшее из Москвы с 10 000 рублей в кармане, построили свой столярный бизнес с нуля, а дальше взялось за преображение окружающей среды. Вместе с еще сотней местных и новых местных жителей они стали восстанавливать старинные дома в центре маленького Переславля – ради улучшения городской среды и сохранения провинциального культурного наследия. На собственные средства и собственными физическими силами.

Мы хотим жить в России, в которой будет еще очень много всего того, что уже происходит в практике отдельно взятых людей и проектов. О чем я еще расскажу.

А пока возвращаемся к логике Slow Food и «сопроизводителям». Все перечисленные имена современных русских людей, которые здесь и сейчас строят свою собственную как-то иначе устроенную Россию – все это имена тех, кто проявляет гражданскую позицию, непохожую на то, что от нас требует глобальный мир эффективности (в котором и нынешняя РФ тоже пытается быть). Все эти люди, следую логике «сопроизводителей» – «сограждане» новой России. Они уже сейчас строят будущее страны. Будущее России, в которой мы хотим жить. Эти сограждане уже живут в будущем. И чем больше будет таких сограждан – тем быстрее мы все окажемся в прекрасной РФ будущего.

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