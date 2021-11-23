Мнение: Письмо: “Старалась дать чуть больше теплоты”

Мы понемногу продвигаемся в изучении того, как строятся диалоги.

Выяснили, что любая фраза любого диалога всегда имеет побудительный мотив и, чтобы строить диалоги в границах, вы должны осознавать мотив каждой фразы диалога, и своей, и чужой.

Выяснили также и то, что сформулировать побуждение в границах можно, если видеть его место в ситуативной иерархии: снизу вы побуждаете, сверху или на равных. Все три позиции годятся для побуждений, между ними нет принципиальной разницы. Главное, чтобы находясь в одной позиции, вы не обращались из другой, именно это нарушает границы.

Я предупреждала, что тема с иерархией очень сложна, мы должны подробней на ней остановиться, и для примера сегодня будем рассматривать разные диалоги из писем, чтобы лучше эту тему освоить.

Для начала вам – целое письмо, в котором много диалогов.

Давайте посмотрим, как выход из границ связан с непониманием ситуативной иерархии.

В этом письме – типичный сценарий, как начинается слив из башни.

vesta_1212_l

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Прошу разобрать мою ситуацию.

Я разведена уже более 3 лет, 44 года, живу с 2 своими детьми и мамой. У меня мало свободного времени на личную жизнь. Работа, семья, спорт занимают большую часть времени. Я сейчас в отношениях (уже около 11 месяцев), и они вроде бы идеально вписываются в такую мою жизнь – мы встречаемся раз или два в неделю, есть общие интересы и всегда есть о чем поговорить, то есть это не просто классный секс. Но с семьями, друзьями друг друга не знакомим, и это в основном по его инициативе. Я бы познакомила, хотя меня и смущает разница в доходе и как я его такого представлю своим. Я зарабатываю в 3, а может и 4 раза больше, но и расходы у меня больше на семью.

В общем, я решила, что мне нужны более серьезные отношения и опять стала пробовать знакомиться на Тиндере. Познакомилась с Д. месяц назад. Сначала просто общались, я старалась не форсировать события, но тепло общаться и показывать, что общение интересно. Он встает позже меня, поэтому по утрам всегда писала первая. Старалась, чтобы ему было тепло общаться со мной, проявляла заботу если что не так. В общем, формат общения был дружеским, но я старалась чуть больше теплоты и чувств ему добавить. Через пару недель он пригласил прогуляться.

Поздно Вечером после встречи он написал:

Он: Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Ты замечательная))

Я: Доброе утро) Спасибо) Мне тоже было приятно познакомиться)

Он: Привет) Если общение было взаимно приятным, предлагаю его продолжить)

Я: Давай)

(Разберите диалог с точки зрения побуждений, а потом попробуйте определить, из какой позиции адресуется каждое побуждение: сверху, снизу или горизонтально, то есть на равных. Аргументируйте)

Через неделю предложил опять встретиться, поехали погуляли в моем районе в парке. Как раз тогда туман густой вечером был, очень необычная прогулка получилась. И разговор был интересным. Через пару дней я уезжала на дачу, и предложила заехать по пути к нему, погулять в парке рядом с его домом.

Я: Я вчера так и не успела сделать все что запланировано, так что поеду на дачу сегодня вечером около 9. Если хочешь, можно увидеться до этого

Он: Давай. Во сколько, где? Погода дрянь, кафе закрыты🤷‍♂️ Сидеть в авто? К кому-то в гости?)

Я: я могу через тебя на дачу поехать. Можешь показать мне свой парк ))

Он: Овраг ты имела ввиду?)

Я: Наверное) не знаю что там у тебя ))

Он: Во сколько подъедешь?)

Я: Не знаю, пробки наверное будут. Часов в 19-19 30

Он: Ок

(С этим диалогом сделайте то же самое, что с предыдущим)

Когда приехала вечером, начался дождь, и он сказал пойдем к нему чай пить. У меня было полтора часа свободных, но в итоге 2,5 часа проболтали и я уехала.

Вернулась через неделю в понедельник, в среду он написал в обед и предложил погулять вечером. Я сначала согласилась, а потом отказалась. Мне сложно так резко собраться, даже если особых планов нет. Ну и я как представила, что в час пик надо ехать в его сторону, а потом обратно, и мест на парковке уже нормальных не будет. Ну и погода не приятная чтобы по парку гулять, и сидеть просто чай пить дома тоже не очень воодушевляло. В общем, поняла что не хочу и решила себя не заставлять.

Он: Разобралась со своими делами? Сегодня вечером есть время личное?)

Я: наверное да, а что ты хотел?

Он: Встретиться

Я: как где:)?

Он: Ты овраг ещё мой не посмотрела, погода норм) Ну или можно где-нибудь чаю выпить, можно после оврага, можно вместо😉

Я: я как то еще не адаптировалась к такой холодной погоде, чтобы гулять и удовольствие получать))

Я: мне сейчас надо доделать и за дочкой бежать. как приду, напишу, и решим

Онй: И сколько у тебя времени уходит на адаптацию к +1°?)))

Я: Не знаю))))

Он: Как же ты ехала на велосипеде без адаптации-то?)))

Яа: Вот сейчас пойду за дочкой и оценю

Я: Там солнышко было)))

Он: Оно не грело🤷🏼‍♂️

Он: Просто светило

Он: Это твоя первая осень тут?)

Я: ))) Вряд-ли сегодня , мне сложно так резко выбраться куда то. Давай в субботу, если у тебя ещё нет на нее планов. Я до 4 буду на занятии, и можно после него

Он: Надо дожить до субботы, будет как доп мотивация

Я: А что у тебя такого случилось?

Он: Ничего не случилось, я написал про мотивацию, а так я ко всему всегда готов

Он Сколько времени тебе обычно требуется на подготовку, чтобы выбраться?)

Он: Начала с погоды, закончила…🙄

Я: Когда как, но лучше за пару дней))

Я: Одно дело максимально быстро проехать до магазина и обратно , другое дело гулять 😉

Он: 👆Я предложил несколько вариантов, там есть и без “гулять”

Он: Зачем тебе пару дней? Ты писала, что вечер у тебя свободен сегодня

Я: Сложно так резко собраться куда то)

Он: Не могу понять, в чём заключается сложность

Я: Были одни планы, надо резко поменять, собираться, ехать.

Серьезных планов нет на вечер, но поняла, что не осилю сейчас все это

Он: Даааа уж, тяжела ты на подъём 🙄

(Опишите, почему у автора на протяжении всего диалога такая тяжелая и неподъемная Оправдашка, а еще Штурман с векторной Попрошайкой. Любые баги появляются из-за выхода из границ, а выход из границ – это путаница позиций. В данном случае еще большое решето, то есть стремление привлечь человека к решению своих проблем и к своей рефлексии. Это тоже опишите)

Я: Когда как) когда погода хорошая и я одна дома – очень легка))

Он: Причем тут погода?🤔

Я: Ну как же)) в хорошую погоду приятно выбираться на улицу)

Он: Ты длинное с зелёным смешало? Я спрашиваю про сложность, а ты мне пишешь про нежелание

Он: Приятно-неприятно

Он: Если через пару дней мороз ударит, то что?

Я: Ну вот так)

Я: Поживем увидим

Он: Удалёнка тебя превратила в домашнего затворца?

Он: Сколько раз за осень и зиму может выпасть таких совпадений?)))

Я: скорее холодная погода)) но не совсем затворца, просто не люблю так резко

Я: зимой и холодной осенью да, больше дома сижу, или заранее планирую

Он: Как резко-то???🧐

Я: в один день

Я: Если хочешь можем завтра в аптекарский огород сходить. Там красиво вечером. И есть фудкорт, если ты чай захочешь)) Ты там бывал уже?

Сходили погуляли. На кассе он удивился, что вход платный. Когда гуляли, критиковал парк, что делать тут нечего. В конце хотели сначала зайти чай попить, потом он посмотрел на часы и сказал что нет, по домам. А мне понравилось, поблагодарила его за компанию и отличную прогулку. На прощанье в метро поцеловала в щеку. Мы доехали до последней общей станции, там постояли поболтали еще немного, и он поехал в свою сторону, я в свою.

(Почему парень так раздражен? И обратите внимание, как у автора векторы слива сменяют векторы косяков)

На следующий день я ему написала:

Я: Извини, не подумала предупредить что вход в парк платный. Давай скину за билет. На этот номер?

Он: Я знал, что он платный. Давай ты меня чаем угостишь😂

Я: Хорошо)

Он: Когда быть готовым?)

Я: надо подумать)

Он: Предельная определённость в ответе☝️

Я: 🤗☺️

Через какое то время:

Я: В четверг, раньше не получается. Выберу место и пришлю тебе)

Он: Дааа уж! А завтра только понедельник🥴

В четверг предложила ему в Шоколадницу сходить. Посидели, попили чаю. Он удивляла почему сюда, мол полно других кафе, в любом можно чай попить. Я пыталась объяснить, что просто знаю что здесь есть и какой чай, не было желания экспериментировать или что-то другое искать. В итоге просто сказала, что захотелось сюда. За чай заплатила я. Удобные станции нам метро были в разных сторонах, так что когда вышли из кафе, я не знала, прощаться или нет. Пару минут поболтали и он сказал, что пока, он пойдет. И ушел в свою сторону. На прощанье обнялись.

Потом расспрашивал, какие планы на субботу. Я ответила, что к 2 с дочкой в музей, а потом непонятно. Написал, чтоб написала, как определюсь.

Вечером не дождавшись от меня ответа, написал:

Он: Что-то я так и не дождался ответа от тебя

Я: Доброе утро)

Я: Не поняла, что ты ждал что-то(

Я: (рассказала что делала вечером в субботу)

Он: Привет)

Он: я про планы спрашивал на выходные👆

Он: спасибо, очень подробный отчёт, но про сорт яблок ни слова почему-то, хотя это важно ☝️

Я: Так особых планов не было)) по ходу решали что делать из дел, которые надо)

Я: )) яблоки малинка в основном

Он: у вас там как на производстве каких-то нестандартных изделий, по ходу возникают непредвиденные задачи)

Я: Предвиденные, давно собиралась сделать) у меня большой список дел , просто большинство не жёстко по срокам, вот делаем по мере возможностей)

Он: откуда вы их берёте?😂

Я: Из жизни)))

Я: Так странно) ты так пишешь, как будто у тебя и дел нет)) Хотя может ты один живёшь, поэтому)) У меня список что надо бы делать на год вперёд мне кажется

Он: а я вот без списка как-то живу, не представляю как🤷‍♂️

Он: он уменьшается хотя бы, твой список?

Яа: Когда как)))

Я: Что-то делается, что-то добавляется)

Он: Ты Тиндер тоже в этот список внесла?)

Я: Нее) В списке только важные дела))

Я: А у тебя тиндер такое важное дело?

Он: У меня нет неважных дел 🤷🏼‍♂️

Он: И списки я не составляю

Он: Но приоритеты должны быть

Я: И вопрос с тиндером в приоритете?)

Он: Ну, с учётом количества свободного времени у меня в распоряжении, я могу себе позволить это

Он: А вот о тебе это не скажешь 🙄

Я: Да, со свободным временем не так легко как у тебя))

Он: И всё-таки, зачем тебе Тиндер?🤔

Я: мне кажется это уже обсуждали )

Он: Напомни, плиз, до чего мы дообсуждались🤔

Я: не хочу) дурацкая тема 😉

Он: Тема вполне себе не дурацкая. Как ты себе видишь развитие отношений при одной еженедельной встрече?

Я: не знаю

Он: А развитие при таком раскладе, даже если чисто гипотетически, может быть? Честно

Я: А почему не может быть?

Он: А что может быть?

Яа: Все что угодно может быть)

Он: Смешно) А каким образом?

Я: Этого я не знаю

Он: Удивительно универсальный ответ

Я: Как есть 🤗

Он: Ну ты слышала про вещи, которых нет, потому что их не может быть никогда?)

Я: Вот вроде слова все знакомые, а смысл непонятен))) слишком сложно для меня

Он: Ты этого момента не создавала впечатление наивного человека

Я: Ну не знаю))) я все время что-то не то говорила судя по твоим ответам

Я: Я не знаю, что тебе сказать. У меня семья, пыльная работа и свободного времени не так уж и много, по сравнению с тобой. Выбираться чаще 1, иногда 2 раз в неделю куда то я не могу.

Он: Всё предельно ясно как будто. Если у тебя среди всех дел есть единственная возможность встречаться по четвергам на 1,5 часа, то тут никаких отношений быть не может даже гипотетически 🤷🏼‍♂️

Я: Ок, если ты так считаешь

Он: А тут можно считать по другому?

Он: Свобного времени у тебя не то, чтобы не много, оно отсутствует фактически

Он: Отношения это прежде всего живое общение, а 1,5 часа в неделю это….🤔🤦‍♂️

(Здесь оба хороши. Но обратите внимание, все скалки героя автор сложит в шкатулочку, будто это горячие шары. И фигура парня будет быстро расти. Как так получается у нее и у других подобных?)

Я не стала ничего отвечать.

Я понимаю, что я филонила в ответ на его намеки по поводу встреч. Почему я так себя веду? Я была бы рада продолжить с ним общение, у нас много общего. Я не против поехать к нему домой, и ответить да если бы начал приставать. Хотя понимаю, что не влюблена.

Но я не видела интереса к этому с его стороны. А делать самой первые шаги в этом направлении я не считаю нужным.

(Здесь его фигура уже растет, она рефлексирует рост плохо, но уже готова сливаться, надев на себя корону Спасателя, а на него колпачки. Опишите, как так получилось и почему автор оказалась в такой невыгодной позиции, несмотря на то, что герой – рапан)

У меня была большая корона Сокровища и мне казалось, что я ее сняла. Может быть, она у меня все еще есть? И я смотрю сверху и недовольно замеряю, что он не горит? Я бы хотела понять, в чем мои ошибки, чтобы в следующем знакомстве постараться их не совершать.

Спасибо за блог и книгу.