 

В Японии из-за фатальной мутации исчез COVID-19

23.11.2021, 16:20, Разное
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В Японии заявили о полном исчезновении COVID-19. Отмечается, что такое положение дел наблюдается на фоне фатальной мутации коронавируса.
В Японии внезапно прекратилась пятая по счету волна пандемии. Она была вызвана стремительным распространением Дельта-штамма. Как считают ученые, патоген просто самоуничтожился после фатальной мутации. Еще три месяца назад в Японии каждый день заболевали 26 тысяч человек. Сейчас в сутки регистрируется меньше 200 пациентов. Показатели смертности и вовсе стремятся к нулю. Ученые заявляют, что этому способствовали профилактические мероприятия и вакцинация. Кроме этого, в самом коронавирусе произошли серьезные генетические изменения.

После проведения исследования специалисты узнали, что вариант Альфа, который доминировал в четвертую волну, генетически был довольно разнообразным. В его составе присутствовали пять главных групп, имеющих множество разветвленных мутаций. Предполагалось, что Дельта-штамм будет еще разнообразнее. Однако исследователи обнаружили совершенно обратное – сначала количество мутаций росло, но потом эта тенденция прекратилась. Из-за постоянных изменений в ключевом белке nsp14 остановилась репликация вируса. Несмотря на то, что в Японии отменены все ограничения, показатели заболеваемости не выросли.

По словам профессора Иноуэ, произошло совпадение нескольких факторов. В стране привито более 75% населения, кроме этого обеспечивается строгая профилактика. В Японии к концу августа вариант Дельта вытеснил остальные штаммы. Вирус эволюционировал только по одной линии, которая в итоге выродилась.

Источник: info24.ru



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