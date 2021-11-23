 

Грозев: Навальный перед вылетом в РФ мне сказал: “До этого я был главным дразнителем Путина, а теперь – ты. Осторожней”

23.11.2021, 16:14, Новости дня
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“[Меня охраняет подразделение] Cobra, которое занимается безопасностью и президента Австрии, например”, – сказал Грозев, который сейчас живет в Австрии. 

Гордон спросил, после какого расследования Грозев почувствовал, что нужно усилить свою безопасность.

Расследователь ответил, что это был “кумулятивный процесс”, но серьезно он задумался об этом после выхода расследования об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и предупреждения немецкой полиции. В Bellingcat считают, что убийство Хангошвили, которое произошло 23 августа 2019 года, было организовано спецподразделением ФСБ “Вымпел”. Расследователи выяснили, что предполагаемый киллер Вадим Красиков (его задержали в день убийства Хангошвили) часто общался с представителями “Вымпела” и посещал закрытые базы российской спецслужбы. 

“[После выхода этого расследования] немецкая полиция получила информацию по своим каналам, что есть повышенный уровень риска по отношению ко мне. И они попросили австрийские службы выставить мне охрану. Так что я впервые реально ощутил: если они думают так, то я тоже должен больше считаться с этим”, – рассказал Грозев.

Расследователь также задумался о безопасности после разговора с российским оппозиционером, автором антикоррупционных расследований Алексеем Навальным, которого, как предполагают в Bellingcat, отравила группа сотрудников ФСБ. После отравления Навальный проходил реабилитацию в Германии, но в январе 2021 года решил вернуться в Россию. После прилета он был задержан, а позже арестован. 

“До того, как он вылетел в Россию, он мне сказал: “Имей в виду, что до сих пор я был главным дразнителем [президента РФ Владимира] Путина, а с этого момента – ты. Осторожней”. Я задумался тогда… Если я действительно главный дразнитель, второй в очереди, это требует другого отношения к этому риску. Не потому, что я боюсь, а потому, что моя семья не должна платить за мое хобби и мое увлечение”, – сказал Грозев. 

Гордон спросил у расследователя, боится ли он, что российская власть попытается отравить его с помощью яда из группы “Новичок”, как это произошло с Навальным и другими оппонентами Кремля. 

“Не боюсь, но предполагаю, что это возможно. Обтираю ручки двери до того, как их открываю (в 2018 году в британском Солсбери было совершено покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Следствие предполагает, что за этим стоят российские спецслужбы и что нервно-паралитический агент “Новичок” был нанесен на ручку в доме Скрипаля. – “ГОРДОН”). Но если позволить им контролировать мою жизнь и диктовать, как жить, это будет очередной их победой. Поэтому нет, кардинальных изменений в моей жизни я не буду делать”, – подчеркнул Грозев. 

Интервью с Грозевым выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Грозев родился в 1969 году в болгарском городе Пловдив. Окончил Американский университет в Болгарии и IMADEC University в Австрии. 

С конца 1980-х занимается журналистикой. В 1995 году начал сотрудничество с американской медиакомпанией Metromedia International. В рамках сотрудничества запускал десятки радиостанций в странах Балтии, Финляндии, Болгарии, Венгрии, России. В 2000 году стал президентом Metromedia International. В 2003 году Metromedia International решила выйти из радиобизнеса, и Грозев приобрел у нее российские активы. В 2006 году он продал их французской компании Lagardere. Одновременно Грозев руководил ирландской компанией Communicorp, которая приобрела у Metromedia International другие ее радиовещательные активы.

С 2000-х инвестирует в различные медиаактивы. Сейчас, как сообщается на сайте European Press Prize, он управляет радиостанциями в Нидерландах и Украине. 

С 2015 года Грозев сотрудничает с Bellingcat. Является автором ряда резонансных расследований, в основном связанных с Россией, в том числе об отравлении Навального химическим веществом группы “Новичок”, отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля “Новичком” в Великобритании, причастности РФ к сбитию малайзийского самолета Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании “Вагнер”. 

В 2019 году Грозев получил премию European Press Prize в сфере расследовательской журналистики за расследование об отравлении Скрипаля.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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