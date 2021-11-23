“Американцы работают на опережение”. Климкин оценил вероятность поддержки Украины в случае вторжения России

“Будет встреча онлайн между Байденом и Путиным. Помните, Байден поставил Путину условия. Путин также выдвигал условия, поэтому будет интересно посмотреть, чем это все закончится”, – сказал украинский дипломат.

Он отметил, что в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину, “Запад не верил в намерения Путина”.

“Должен сказать, что и сейчас Европейский союз как-то по касательной относился к тому, что делал Путин. […] Но американцы сейчас работают на опережение, и это меня очень радует. Они обсуждают с европейцами пакет, который я бы назвал пакетом сдерживания. То есть какие меры будут, если Путин пойдет вперед. Адские санкции или не адские – для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет”, – считает Климкин.

В числе возможных антироссийских санкций со стороны Запада экс-глава МИД Украины назвал отключение системы SWIFT и ограничение импорта нефти.

“На сегодня сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают. Будут ли они реализованы, по-моему, зависит от разговора Байден – Путин и от развития ситуации у нас”, – объяснил Климкин.

Он считает, что дестабилизацию Украины Путин может начать с отключения электроэнергии и беспорядков.

“Если он посмотрит, что внутренняя дестабилизация доступна, тогда он ограниченно задействует и вооруженные силы. Поскольку массированное вторжение очень сложно продать. […] Блицкриг невозможен. Блицкриг против нас Путин никогда не выиграет, поскольку люди снова пойдут воевать за страну. Если у него нет мозгов в голове, конечно, может пойти. Но он прекрасно понимает, что есть сотни тысяч людей, готовых вернуться на фронт. Есть миллионы волонтеров, которые помогут. Люди будут бороться за каждый клочок своей земли”, – подчеркнул Климкин.

Контекст:

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября власти Франции предупредили Россию о “чрезвычайно серьезных последствиях” в случае вторжения в Украину.

—