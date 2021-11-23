Голобуцкий: По прогнозам, доля нелегального рынка сигарет скоро достигнет 25%

“Вы можете быть самым отпетым антитабачным активистом и ярым сторонником ЗОЖ, но даже вас эта цифра должна как минимум удивить: если в 2017 году нелегальный рынок сигарет в Украине оценивался в чуть более в 2%, то теперь он перевалил за 18%. Я уже как-то отвык видеть лотки с сигаретами на рынках или у станций метро. С такими лотками обычно сидят бабульки или тетки. Они продают контрабанду и подделки, во-первых, подозрительно дешево, во-вторых, всем кому ни попадя, в том числе подросткам, и поштучно (и то, и другое запрещено законом). А в последние недели я начал замечать эти лотки буквально у себя под домом”, – отметил эксперт.

Он подсчитал, что 18,1% сигарет – это более 7 млрд штук нелегальных сигарет в год.

“А по прогнозам, скоро нелегального товара будет больше 20, а там и 25% не за горами. Вы наверняка подумаете, что виноваты во всем, в первую очередь, таможня, полиция и налоговая, которые закрывают глаза на поток контрабанды и производство фальсификата, и вы будете правы. Но первопричина такой ситуации в том, что у нас стремительно растут акцизы на сигареты, из-за чего они уже стоят столько, что обычные люди их не могут купить. По классике жанра, “на помощь” приходят контрабандисты и фальсификаторы. Эксперты говорят, что спасти положение может только снижение акцизов. Точнее так: снижение темпов роста акцизов. Они все равно будут расти, но если их рост замедлить, то и цены замедлятся, следовательно, и контрабас с фальсификатом тоже начнут сокращаться”, – считает политолог.

Голобуцкий убежден, что если темпы повышения акцизов не сдерживать, то скоро нелегальные сигареты будут доставлять “прямо на дом”.

“Хотя нет – это уже происходит, потому что, если вы загуглите “сигареты”, то вам выпадет много вариантов дешевых подделок, сделанных в каком-нибудь сарае и непонятно из чего. Кстати, уважаемая компания Kantar подсчитала, что при 18,1% теневого рынка неуплаченные в бюджет налоги составляют более 14 миллиарда гривен. Можете посчитать, сколько миллиардов будет украдено, если тень достигнет 25%”, – подытожил политический эксперт.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4750001821729684

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