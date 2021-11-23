К ремонту вагонов метро в Москве намерены привлечь осужденных
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УФСИН по Москве и столичное правительство рассматривают возможность привлекать осужденных на принудительные работы к помывке и ремонту вагонов метро, сообщил замначальника ведомства Андрей Артемчук.
Артемчук сообщил, что «с правительством Москвы рассмотрен вариант участия в трудоустройстве осужденных по помывке вагонов, по ремонту вагонов, строительстве здания метростроя», передает РИА «Новости».
По его словам, в данный момент в Москве рассматривается вопрос о создании государственной программы по предоставлению льгот работодателям, трудоустраивающим лиц, отбывающих наказание.
Ранее Минюст разработал законопроект о трудоустройстве осужденных у ИП.
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