К ремонту вагонов метро в Москве намерены привлечь осужденных

УФСИН по Москве и столичное правительство рассматривают возможность привлекать осужденных на принудительные работы к помывке и ремонту вагонов метро, сообщил замначальника ведомства Андрей Артемчук.

Артемчук сообщил, что «с правительством Москвы рассмотрен вариант участия в трудоустройстве осужденных по помывке вагонов, по ремонту вагонов, строительстве здания метростроя», передает РИА «Новости».

По его словам, в данный момент в Москве рассматривается вопрос о создании государственной программы по предоставлению льгот работодателям, трудоустраивающим лиц, отбывающих наказание.

Ранее Минюст разработал законопроект о трудоустройстве осужденных у ИП.