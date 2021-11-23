 

Анонсировано ежегодное послание Зеленского к Раде Украины

23.11.2021, 16:10, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский выступит 1 декабря с ежегодным посланием к Верховной раде о ситуации в стране, сообщил депутат от парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.

«В соответствии со статьей 106 конституции Украины предлагаю заслушать на пленарном заседании Верховной рады Украины 1 декабря 2021 года послание президента Украины к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины», – опубликовано в обращении Зеленского, которое Железняк опубликовал в Telegram-канале Ярослава Железняка.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, какой пакет военной помощи может получить Украина от США. 

Накануне источники CNN сообщили, что США рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Эти шаги, как утверждается, станут ответом на якобы имеющее место наращивание Россией военной группировки на границе с Украиной.



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