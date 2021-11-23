 

Казанцы объединились в чаты для поиска попутчиков без QR-кодов

23.11.2021, 16:10, Новости дня
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Жители Казани начали объединяться в группы помощи для людей без QR-кодов, они предлагают бесплатно довозить людей без этих меток, сообщают СМИ.

Для опознавания людей без QR-кодов, желающих добраться до работы, используется красный пакет, информирует ГТРК Татарстан.

В репортаже телеканала ведущая смогла поймать одного из таких водителей, он сообщил, что подвозит людей с красными пакетами бесплатно из сочувствия.

Жители города объединяются в различные чаты в соцсетях, чтобы помочь доехать друг другу без QR-кодов, в одном из таких чатов более 9 тыс. человек.

При этом цены на поездки в такси начали стремительно расти после ввода QR-кодов. 



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