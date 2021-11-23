 

Какие меры помогли Москве не допустить роста заражения коронавирусом

23.11.2021, 16:04, Разное
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Поскольку заболеваемость ковидом в Москве росла на 30% в неделю, а суточная смертность едва не обновила антирекорд, столичные власти решили объявить нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, а также задействовать дополнительные мощности городской системы здравоохранения. Эти меры оказались действенными.

Эксперты объясняют: разорвать цепочки передачи коронавируса удалось благодаря продолжительности выходных. Они были равны двойному сроку периода инкубации дельта-штамма, который составляет пять-шесть дней.

Конечно, в Москве сохранились некоторые ограничения. Работодатели должны перевести 30% сотрудников на удаленную работу до 25 февраля 2022 года, в первую очередь – тех, кто старше 60 лет и имеет хронические заболевания. Кстати, невакцинированные и непереболевшие пожилые граждане обязаны соблюдать домашний режим. В столице также необходимо использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

Благодаря минимальным ограничениям в городе продолжают работать кафе, рестораны, торговые центры, кино, концертные залы, театры и музеи. К слову, в столице действуют различные программы для пострадавших от пандемии предпринимателей. Есть 17 видов субсидий и грантов для представителей малого и среднего бизнеса.

В Москве продолжается вакцинация и ревакцинация от коронавируса. Каждый день прививку делают десятки тысяч горожан. Например, за прошедшую неделю на вакцинацию записались примерно 150 тысяч москвичей.

Кроме того, в столице работает 71 пункт бесплатного тестирования на ковид в 38 центрах госуслуг “Мои документы”, в 21 популярном общественном месте и торговых центрах, в семи транспортно-пересадочных узлах и в вестибюлях пяти станций метро.



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