 

«Я не изменник, не шпион и не предатель»

23.11.2021, 16:02, Разное
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Арестованный основатель Group-IB Илья Сачков обратился к Путину.

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, арестованный в конце сентября по обвинению в госизмене, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перевести его под домашний арест. Слова бизнесмена передал Forbes его адвокат Сергей Афанасьев.

«Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер. Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу Родине. Я очень прошу моего президента, Владимира Владимировича Путина, позволить мне на период следствия находиться под домашним арестом, с максимальными ограничениями», — говорится в обращении Сачкова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему не известно об обращении Сачкова к Путину.

29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца Сачкова по делу о госизмене (ст. 275 УК). В штаб-квартире его компании прошли обыски. На уголовное дело в отношении IT-бизнесмена наложен гриф «Секретно». Сегодня суд продлил срок ареста Сачкова до 28 февраля 2022 года. Защита бизнесмена собирается обжаловать это решение.

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После ареста бизнесмена его мать Людмила Сачкова также обращалась к Путину. Она написала президенту письмо, в котором назвала сына верующим человеком и истинным патриотом. Мать Сачкова просила честно разобраться в этом деле и освободить бизнесмена.

Источник: Новая газета



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