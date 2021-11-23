 

Парень решил в корне изменить жизнь, когда попал в больницу и теперь этого красавца просто не узнать

23.11.2021, 15:40, Разное
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Один из владельце аккаунта на Reddit решил вспомнить прошлое. Мужчина рассказал аудитории, что в 2017 году его вес составлял без малого две сотни килограмм.

С такой массой мужчине было сложно передвигаться. В результате лишнего веса состояние здоровья пользователя значительного ухудшилось – врачи диагностировали стеноз позвоночного столба – было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Чтобы как-то прийти в норму парень решил сбрасывать ненавистные килограммы. Для этого он отдал предпочтение правильному рациону. Но все было не так гладко, как хотелось бы.

Для начала полный мужчина заменил все продукты на смузи. Такой подход не дал положительных результатов – все заканчивалось «зажорами» и возвращавшимся весом.

Тогда на помощь пришла кетодиета – рацион, предполагающийся в диете, имеет минимум продуктов с углеводами. Таким образом пользователю удалось сбросить практически половину массу, при этом он не прибегал к серьезным физическим нагрузкам.

Позже все же были подключены тренировки, чтобы обеспечить организму хоть какую-то активность. Через года после старта похудения, была проведена операция на позвоночник. Установленный стимулятор улучшил качество жизни пациента, и он смог заниматься более активно.

Посещал зал практически каждый день, не брезговал сауной. На сегодняшний день вес мужчины составляет чуть более ста килограммов, и часть его – это мышцы. Тело подтянулось, а жизнь преобразилась.



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