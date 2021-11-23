Идем красиво и гордо: идеи модных нарядов для беременных на осень и зиму

Беременные выглядят просто непревзойденно, ощущается особая энергия и положительные эмоции, осталось только подчеркнуть это интересной одеждой – и можно наслаждаться своим новым оригинальным стилем. Ведь беременность меняет не только фигуру, но и состояние души.

Мило и нежно

Кто сказал, что беременным нельзя носить обтягивающие лосины и подчеркивать свой красивый животик? Сделать это можно с помощью тандема скинни и пиджака – такой дуэт всегда в моде. Получается эффектный и современный образ, в котором будут активно чувствовать себя женщины, не умеющие сидеть на месте.

Дополнит образ сумка на ремешке или широкий удобный клатч. На каждый день подойдет вариант с пальто прямого кроя. Оно отлично подчеркнет силуэт и при этом живот не будет выпирать из одежды. Пальто на запах очень удобное в этом плане и органично вписывается под одежду любого стиля.

Удлиненные кардиганы и жакеты на осеннее и зимнее время также будут в тренде. Они помогают чувствовать себя уверенно и спокойно, при этом не перегружают фигуру и делают образ более воздушным и легким. Отличный выбор на каждый день. Стилисты предлагают присмотреться к светлым или нюдовым оттенкам.

Красиво – и точка!

Одежда с вязаными мотивами добавляет образу предновогодней яркости и радости. Можно подчеркивать фигуру с помощью ремней, но не покупать кожаные, а остановиться на легких эластичных. Обтягивающие трикотажные платья также будут выглядеть дорого и стильно, поэтому следует их включить в свой гардероб.

Ну и куда же без одежды в клетку, это просто непреходящий тренд этого года! Особенно эффектно будут смотреться платья-рубашки свободного кроя. Они отлично ложатся по фигуре и при этом не сковывают движений.

Укороченные свитера помогут утеплиться. Их можно носить в качестве дополнения к платью, они хорошо подчеркнут положение и при этом добавят еще больше мягкости и тепла образу.

Свободные рубашки стилисты предлагают сочетать с обтягивающими брюками. Платья на запах с зимними аксессуарами в виде теплых шарфов будут пользоваться просто огромной популярностью.

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Нужно уделить внимание и обуви, отдавая предпочтение вариантам на замках и без платформы, чтобы было удобно передвигаться и при этом не болели стопы.

Удлиненные немного свободные свитера разных размеров будут в тренде. Можно использовать как классические модели для создания образа, так и новые варианты с разными вставками и декором. Не стоит забывать о простых жакетах и кардиганах.

“Беременный” тренд

Юбки разных моделей снова в деле. Модель с принтом глясе в поле и красивым переливом отлично подойдет для делового образа. Расклешенная теплая удлиненная юбка также отлично впишется в стиль. Ее можно сочетать с разными гольфами и водолазками.

Блузы и рубашки свободного кроя, а также футболки оверсайз отлично впишутся в повседневный лук этой осенью. Желательно подбирать разноцветные варианты, тогда можно создать оригинальный образ. Они подчеркнут животик и создадут ощущение мягкости и комфорта. Можно комбинировать одежду не только с простыми джинсами, но и с красивыми трикотажными юбками и лосинами. Главное, чтобы было ощущение комфорта и уюта.