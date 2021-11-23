 

“Не готов жить с женщиной со своим мнением”. Певица Луна рассказала, как Бардаш ушел к ее лучшей подруге

23.11.2021, 15:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам 31-летней певицы, Бардаш был “не готов жить с женщиной, у которой есть свое мнение” и на фоне этого в их семье постоянно вспыхивали конфликты. Она подчеркнула, что не хотела и не могла “носить ему тарелки и соглашаться со всем”.

“Я часто высказывала свое мнение. И на фоне моего мнения начинались конфликты. Мол, ты меня не слушаешь, я знаю, как нужно, кто ты тут такая, чего ты достигла? Я не отрицаю, что в чем-то желание подавить меня заставило меня в какой-то момент стрельнуть. Но песни Луны я начала писать тогда, когда Юрий Бардаш публично, перед всем Киевом, ушел от меня с ребенком к моей подруге, на тот момент, можно сказать, даже лучшей”, – рассказала Луна.

Она добавила, что это была как минимум третья измена Бардаша.

“Он пришел ко мне и сказал: “Я хочу тебе признаться в том, что я влюбился”. Это уже была третья ситуация этих измен, которая каждый раз меня ножом в сердце. […] Ему, конечно же, хватило два месяца повариться в этой своей новой жизни, и он начал возвращаться ко мне с подарками. И конечно же, я простила на тот момент”, – призналась Луна.

ВИДЕОВидео: Осторожно: Собчак / YouTube
Контекст:

Бардаш был в бараке с Луной с 2012 года. У них есть сын Георгий (2012). В 2018 году пара публично заявила о расставании. Перед этим Бардаш написал пост в Facebook, в котором обвинил Луну в измене. Музыкант признался, что тоже изменял супруге. “Друзья, благодарю за поддержку и понимание… Там просто слишком много коко, по всей видимости”, – ответила тогда певица. 

В августе 2020 года Бардаш женился второй раз на модели Елизавете Коцюбе. В декабре у них родилась дочь Сара.

Луна вышла замуж в августе 2021 года. Ее вторым супругом стал саунд-продюсер Александр Волощук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / В Госдуме прокомментировали отмену голосования по памятнику на Лубянке

07.08 / В Китае подрядчики Apple активно набирают персонал

25.01 / Военная разведка США покупает базы данных для слежки за людьми без ордера суда

05.10 / Рада внесла вопрос отзыва Разумкова с поста спикера в повестку сессии, его рассмотрят 7 октября

05.03 / Зеленский подписал закон о переходе на электронные трудовые книжки

02.01 / Некоторые сделки, совершенные в путинское время, похожи на прямую кражу – Навальный

03.11 / Китай решил не рассчитывать на улучшение отношений с США после выборов

04.01 / Сербия анонсировала начало вакцинации препаратом «Спутник V»

19.01 / Могилевская рассказала, как относится к усыновлению

02.12 / Энергетики полностью восстановили электроснабжение на острове Русский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика