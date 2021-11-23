 

Uber начал продавать каннабис в канадском Онтарио

23.11.2021, 15:20, Новости дня
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В заявлении Uber сказано, что жители Онтарио смогут сделать это, выбрав в приложении категорию “каннабис” и оформив заказ в магазине Tokyo Smoke. Заказ будет готов в течение часа, его можно будет забрать в ближайшем магазине Tokyo Smoke.

Доставка в этом случае не предусмотрена. Несмотря на то, что марихуана легализована в Канаде в течение трех лет, ее доставка по-прежнему незаконна, отмечает BBC News.

В Uber не говорят о том, будут ли расширять предложение на другие провинции Канады или на США, где в десятках регионов легализовано употребление каннабиса в медицинских или рекреационных целях. Представитель Uber сказал Reuters, что компания “продолжит следить за изменением законодательства и возможностями на каждом рынке”.

Контекст:

Марихуану в Канаде легализировали в 2018 году.Совершеннолетние жители Канады имеют право купить в лицензированных магазинах до 30 г высушенных листьев марихуаны, а также масло на их основе, семена и растения. Также гражданам разрешили выращивать до четырех кустов конопли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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