Лоза отсудил у Первого канала 1 млн рублей

Мосгорсуд взыскал с Первого канала 1 млн рублей по иску певца Юрия Лозы из-за песни «Плот», артист требовал 4 млн рублей за неправомерное использование композиции в шоу «Голос».

«Московский городской суд 23 ноября 2021 года рассмотрел исковое заявление Лозы Ю.Э. к АО «Первый канал». Суд удовлетворил требования истца частично, постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 миллиона рублей и судебные расходы, в остальной части – отказать», – заявили в суде, передает ТАСС.

Ранее певец Юрий Лоза счел, что Первый канал нарушил его права на песню «Плот», использовав в шоу «Голос» без согласования с ним, и потребовал 4 млн рублей за нарушение авторских прав.