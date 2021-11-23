 

Лоза отсудил у Первого канала 1 млн рублей

23.11.2021, 15:16, Новости дня
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Мосгорсуд взыскал с Первого канала 1 млн рублей по иску певца Юрия Лозы из-за песни «Плот», артист требовал 4 млн рублей за неправомерное использование композиции в шоу «Голос».

«Московский городской суд 23 ноября 2021 года рассмотрел исковое заявление Лозы Ю.Э. к АО «Первый канал». Суд удовлетворил требования истца частично, постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 миллиона рублей и судебные расходы, в остальной части – отказать», – заявили в суде, передает ТАСС.

Ранее певец Юрий Лоза счел, что Первый канал нарушил его права на песню «Плот», использовав в шоу «Голос» без согласования с ним, и потребовал 4 млн рублей за нарушение авторских прав.



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