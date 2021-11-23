Белорусские военные объявили о наращивании боевой подготовки

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23.11.2021, 15:16, Новости дня
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Белорусская армия планирует в ближайший год нарастить интенсивность боевой подготовки, развивать разведку для «недопущения внезапного нападения», сообщил начальник генерального штаба вооруженных сил – первый заместитель министра обороны республики Виктор Гулевич.

«Новый 2021-2022 учебный год объявлен в вооруженных силах годом боевой подготовки. Исходя из этого, основные усилия нами будут сосредоточены на совершенствовании уровня обученности военнослужащих. Учитывая сложную военно-политическую обстановку, созданный странами Запада «миграционный кризис», процесс подготовки вооруженных сил в 2021-2022 годах существенно скорректирован», – приводится заявление Гулевича в Тelegram-канале минобороны.

По его словам, белорусская сторона вынуждена реагировать на усиление военной активности по внешнему контуру государственной границы и будет дальше повышать обороноспособность.

«Мы нарастим интенсивность боевой подготовки, продолжим выполнять задачи по разведке для недопущения внезапного нападения на наше государство. В ходе различных тренировок и учений мы в течение учебного года отработаем вопросы по оперативному созданию группировок войск на различных операционных направлениях, апробируем различные варианты отражения военной агрессии против Республики Беларусь», – сказал Гулевич.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что война в Белоруссии приведет к вмешательству РФ и НАТО и перерастет в ядерную. 



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