 

В США одобрили применение ракет Javelin в Донбассе

23.11.2021, 15:16, Новости дня
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Американские власти одобрили использование американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» украинскими военнослужащими в Донбассе, сообщил глава подкомитета парламента Украины по оборонной промышленности Игорь Копытин.

«На днях распространена информация, что в зоне ООС (операции объединенных сил, так на Украине называют силовую операцию в Донбассе) был использован противотанковый ракетный комплекс «Джавелин». Да, это правда. Наши военные использовали его при ведении боя», – написал депутат в Facebook.

Копытин отметил, что применение «Джавелин» не запрещено договоренностями поскольку, по его мнению, украинские власти имеют право «на защиту своей земли». 

«Именно так, как считаем нужным, – с использованием «Джавелин» или Bayraktar (турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Байрактар) или другого оружия, которое есть на балансе Вооруженных сил Украины», – добавил Копытин.

Также он указал, что Украина уже беседовала с американскими партнерами про использование «Джавелин». 

Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия. 

Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.



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