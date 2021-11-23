Мнение: Очень много военнопленных
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Выставка достижений армии Тыграя по захвату в плен солдат армии Эфиопии и Эритреи.
В районе столицы мятежного региона собрали всех захваченных за недавнее время солдат противников Тыграя и и помимо впечатляющих съемок всей этой орды с дрона, провели для солдат пропагандистский митинг с целью показать, что они воевали за неправое дело.
Кадры действительно впечатляющие, Тыграй стал мировым рекордсменом по захвату пленных в 2021 году.
Все без масок и прививок.
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Источник: Colonel Cassad
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