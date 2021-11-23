 

Мнение: Очень много военнопленных

23.11.2021, 14:58, Разное
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Выставка достижений армии Тыграя по захвату в плен солдат армии Эфиопии и Эритреи.
В районе столицы мятежного региона собрали всех захваченных за недавнее время солдат противников Тыграя и и помимо впечатляющих съемок всей этой орды с дрона, провели для солдат пропагандистский митинг с целью показать, что они воевали за неправое дело.

Кадры действительно впечатляющие, Тыграй стал мировым рекордсменом по захвату пленных в 2021 году.

Все без масок и прививок.

Источник: Colonel Cassad



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