В Берлине прошли народные гулянья в честь годовщины выписки Навального из клиники «Шарите»

Более 4 тысяч берлинцев приняли участие в народных гуляньях по случаю годовщины выписки российского блогера Алексея Навального из клиники «Шарите».

Помимо украинской и грузинской диаспор, в спонтанных празднованиях приняли участие сотрудники американского посольства.

Несмотря на то, что гулянья не были санкционированы властями Берлина, полиция не стала разгонять их водомётами и обеспечивала безопасность вблизи площади Маккейна, где собрались участники. Берлинцы организовали там несколько стихийных митингов в поддержку освобождения Навального из заключения.

Их участники также требовали усилить санкционное давление на российские власти и ускорить процесс вступления Украины и Грузии в НАТО. Также на площади звучала музыка, выступали ансамбли самодеятельности, продавали матрёшки и другие сувениры. Группа волонтёров организовала сбор пожертвований в поддержку российских политзаключённых.

В финале мероприятия перед протестующими выступила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, поблагодарившая немецких врачей за то, что они поставили Алексея на ноги.

– День, когда Алексей Навальный покинул «Шаритэ», навсегда вписан в историю. Память о нём будет вечно жить в наших сердцах. Сегодня мысли каждого берлинца – лишь о его безопасности и благополучии. Интерес к чудовищной попытке убийства Алексея при помощи боевого отравляющего вещества класса «Новичок» не угасает уже целый год, что говорит о беспрецедентно высоком уровне поддержки его политической партии среди россиян и жителей стран Запада. Не забудем, не простим, и жестоко отомстим, – сказала Виктория Нуланд.

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