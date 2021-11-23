Медные оттенки или темные корни. Актуальное окрашивание и прически для светловолосых

Светлые волосы всегда будут в тренде. Можно подчеркнуть их, добавив немного яркости с помощью других оттенков. За счет этого появится переход между тонами, и прическа будет выглядеть намного интереснее и ярче. С помощью этой подборки можно определиться в плане выбора.

Новый образ

Светлые волосы можно подчеркнуть, добавив в них больше теплоты. Визуально это также увеличивает объем и создает густую шевелюру. В тренде тонирование под оттенки розового и персикового, которые плавно переходят в родной оттенок у корней и при этом визуально уплотняют волосы.

За счет небольшого затемнения у корней можно добиться эффекта объемности и пышности. Это актуально для обладательниц длинных прядей.

Простой белый оттенок с молочным переливом подойдет для средней длины и сделает ее более блестящей на вид.

Кудряшкам также подойдут светлые оттенки. Здесь можно чередовать сразу несколько тонов, чтобы волосы получились максимально естественного цвета.

Даже карамельный блонд с натуральным русым будут смотреться эффектно на таком объеме.

Синий блонд

Уход в пепельный и холодный подтон создает ощущение чистого белого пигмента на волосах. Такой оттенок безумно эффектно смотрится на густых и длинных прядях. Если же наносить его в технике балаяж на всю длину, то можно получить весьма эффектное мелирование.

Карамельный блонд также смотрится неплохо. Волосы выглядят естественно, а само окрашивание – натуральным. Здесь сочетаются теплые оттенки краски с холодными темными, за счет чего идет акцент на глубину цвета.

Но не стоит делать акцент на темной основе, чтобы не получился слишком насыщенный пигмент при окрашивании. Кстати, можно красить не только по всей длине, но и отдельными прядями, тогда результат будет еще оригинальнее.

На кудрявых волосах такой метод не пройдет, ведь будет сильно заметна разница между переходами оттенков, но балаяж здесь будет выполнен отлично.