Люди с более низким IQ чаще верят в гороскопы

Ученые в Лундском университете Швеции выяснили, что низкий уровень интеллекта и нарциссизм у людей влияет на доверие к гороскопам.

В эксперименте участвовали 264 человека, в основном женский пол 25-34 лет. Все добровольцы проходили психологические тесты для анализа уровня интеллекта и нарциссизма. Исследование показало, что в астрологию верят люди с высоким показателем самовлюбленности. Согласно полученным данным, индекс IQ тоже влияет на восприятие науки о звездах, и люди с высоким интеллектом мало верят в астрологию.

Развитие и распространение астрологии исследователи связывают с нестабильным психическим состоянием людей, которое очень подкосилось во времена коронавируса и смен климата. Личные потрясение иногда провоцируют человека обратиться к звездам. Об этом информируют Народные новости.