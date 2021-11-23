 

Люди с более низким IQ чаще верят в гороскопы

23.11.2021, 14:32, Разное
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Ученые в Лундском университете Швеции выяснили, что низкий уровень интеллекта и нарциссизм у людей влияет на доверие к гороскопам.
В эксперименте участвовали 264 человека, в основном женский пол 25-34 лет. Все добровольцы проходили психологические тесты для анализа уровня интеллекта и нарциссизма. Исследование показало, что в астрологию верят люди с высоким показателем самовлюбленности. Согласно полученным данным, индекс IQ тоже влияет на восприятие науки о звездах, и люди с высоким интеллектом мало верят в астрологию.

Развитие и распространение астрологии исследователи связывают с нестабильным психическим состоянием людей, которое очень подкосилось во времена коронавируса и смен климата. Личные потрясение иногда провоцируют человека обратиться к звездам. Об этом информируют Народные новости.



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