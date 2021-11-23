 

Состояние пострадавшей в пожаре Марины Хлебниковой стабилизируется

23.11.2021, 14:32, Разное
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Состояние известной российской певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала в пожаре на собственной квартире, стабилизируется. Такой информацией с журналистами поделился ее концертный директор Данила Прайс.
Марина Хлебникова чувствует себя намного лучше. Директор уже успел навестить исполнительницу хита «Чашка кофею» в больнице. За ней постоянно наблюдают врачи. Не так давно артистку отключили от аппарата ИВЛ.

Состояние Марины Хлебниковой постепенно стабилизируется. Медики делают все, чтобы певица скорее поправилась. Пока более подробной информации о ее самочувствии нет. Данила Прайс пообещал держать журналистов в курсе и сообщить, если произойдет изменения.

Пожар в квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице в Москве начался поздно вечером 18 ноября. Артистка сильно пострадала. Огонь начался распространяться спальне знаменитости, которая находится на втором этаже ее элитных апартаментов. В тяжелом состоянии Хлебникову госпитализировали в ожоговую реанимацию, пишет портал iReactor.



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