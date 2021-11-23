Звезда фильма «Кадетство» Баринов почтил память Гаркалина на церемонии прощания с актером

Звезда сериала «Кадетство» Валерий Баринов почтил память коллеги по цеху Валерия Гаркалина. Он посетил церемонию прощания с ним, которая началась в Москве в учебном театре ГИТИСа.

По словам Валерия Баринова, Валерий Гаркалин являлся ориентированным в профессии человеком. Его на сцене невозможно заменить. На траурную церемонию, чтобы проститься со знаменитостью, пришли родные и близкие, а также коллеги.

Баринов отметил, что Валерий Гаркалин скончался, когда находился на взлете. В целом его карьера начала развиваться на старте. Когда Баринову увидел его, то был приятно удивлен. Звезде сериала «Кадетство» жалко, что жизнь Гаркалина оборвалась таким образом. Он констатировал, что коронавирус является страшной болезнью.

Сам Валерий Баринов два месяца находился в Коммунарке. В этой же больнице с начала октября лечился Валерий Гаркалин. Коллега звезды фильма «Ширли-Мырли» надеялся, что медики поднимут его на ноги, однако организм сдал, пишет портал «Слово и дело».