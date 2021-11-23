 

Киану Ривз заявил, что технически женат на Вайноне Райдер

23.11.2021, 14:26, Новости дня
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“Мы провели всю церемонию бракосочетания с настоящими священниками. Вайнона говорит, что да. Коппола говорит, что да. Так что, полагаю – перед лицом бога мы женаты”, – сказал 57-летний актер, имея в виду съемки фильма “Дракула Брэма Стокера” режиссера Френсиса Форда Копполы 1992 года, в котором он и Райдер сыграли главные роли.

ВИДЕОНа вопрос о том, женат ли Ривз на Райдер актер отвечает на 10-й секунде. Видео: Esquire / YouTube
Контекст:

Киану Ривз родился в 1964 году в Ливане. Актер известен ролями в фильмах “Матрица”, “Скорость”, “Короли улиц”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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