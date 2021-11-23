Аллахвердиева: Новый закон о страховании защитит каждого украинца

Она отметила, что парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики помимо общей доработки и согласования текста значительно усовершенствовал положения, касающиеся корпоративного управления страховщиком. Аллахвердиева добавила, что новый закон детально прорабатывался на рабочих группах с представителями Национального банка Украины, Независимой ассоциации банков Украины и страховых компаний.

“Спасибо всем коллегам, поддержавшим документ в зале, которые участвовали в рабочих группах, обсуждении на заседаниях комитета, представителям НБУ и страхового рынка! Мы проделали титаническую работу по обновлению страхового законодательства. Уверена, что это поможет отрасли стать более мощной и динамично развивающейся!” – отметила Аллахвердиева.

Нардеп подчеркнула, что новые требования к страховщикам вполне подъемны даже для небольших компаний.

“Большое внимание уделено взаимодействию страховщиков и страховых посредников с клиентами, так как во главе угла здоровой системы – высокий уровень удовлетворения клиента. Защита прав и законных интересов клиентов, особенно потребителей – физических лиц, обеспечивается не только преддоговорным общением, а главное – высоким качеством предоставленной страховой услуги и безоговорочным выполнением страховщиком своих обязательств, которое обеспечивается высоким уровнем капитализации и платежеспособности такого страховщика”, – написала политик в блоге.

Контекст:

Проект закона о страховании был подан в Раду в конце марта 2021 года, в первом чтении парламентарии его приняли 17 июня, проголосовали во втором чтении и в целом – 18 ноября на внеочередном заседании ВР.

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