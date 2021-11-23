В Праге сотни людей протестовали против ограничений правительства для непривитых

Демонстранты прошли по центру столицы, требуя “свободы для невакцинированных” и протестуя против призывов правительства делать прививки от коронавируса, сообщает издание.

Участники акции протеста несли плакаты с фотографиями премьер-министра Андрея Бабиша, министра здравоохранения Адама Войтеха и чешских эпидемиологов, называя их предателями. На одном из транспарантов было изображение советского диктатора Иосифа Сталина.

Протестующие, большинство из которых были без масок, выкрикивали лозунг “Предателям нации – тюрьма!”.

Демонстранты планировали организовать акцию протеста возле чешского парламента, но избрали другой маршрут, поскольку собрание возле этого здания запрещено законом, отмечает издание.

https://www.facebook.com/prazskydenik/posts/5078489252161161

Контекст:

22 ноября правительство Чехии ввело новые ограничения для борьбы со вспышкой коронавируса в стране. Нововведения касаются только невакцинированных граждан. Общественные места, согласно правилам, теперь могут посещать только люди, которые были вакцинированы или вылечились от COVID-19, сообщает издание Novinky.

Согласно данным чешского Минздрава, на 23 ноября в Чехии зафиксировано почти 2 млн случаев заражения коронавирусом за все время пандемии. За последние сутки число зараженных выросло на более чем 14 тыс. человек. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в стране составляет почти 32 тыс.человек. В стране с населением более 10 млн человек вакцинировано почти 60% граждан.

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