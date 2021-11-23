В Украине заработал межведомственный штаб по охране границы. Он будет противодействовать возможному миграционному кризису

“Новосозданный штаб нацелен на противодействие возможному миграционному кризису на границе”, – говорится в сообщении.

Штаб был создан по решению Кабмина, а руководить им будет первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко

Как проинформировал первый заместитель главы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко, создание штаба предусмотрено решением правительства.

“Он будет обеспечивать координацию деятельности всех вовлеченных в мероприятия по усилению охраны и защиты государственной границы Украины органов исполнительной власти, местного самоуправления, военных формирований, правоохранительных органов и общественных объединений. Кроме того, создаются региональные координационные штабы”, – сказал Никифоренко.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк отметил, что тактика действий связанная с незаконной миграцией из Беларуси в страны ЕС неоднозначна, “каждый день что-то меняется”, и необходимо максимально эффективно использовать время, чтобы скоординировать все необходимые действия.

Представители штаба будут обеспечивать анализ, обобщение и обмен информацией, подготовку предложений и рекомендаций по мерам, связанным с урегулированием проблемных вопросов обеспечения усиления охраны и защиты государственной границы.

В состав штаба входят представители Министерства внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Газотранспортной системы, Министерства иностранных дел, Минобороны, Минюста, Минфина, Мининфраструктуры, Службы внешней разведки, командования Вооруженных сил и Службы безопасности.

Кроме того, в работе штаба примет участие уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

“Мы, безусловно, следили за развитием ситуации на границе Польши и Беларуси, делали свои выводы и уже наработали необходимые материалы, как соблюсти в таких условиях прежде всего права наших граждан, проживающих на территориях приграничья, и права военнослужащих”, – сказала Денисова.

Она отметила, что в ближайшее время проведет совещание, к которому будут привлечены все общественные организации, занимающиеся вопросами мигрантов. На нем будут наработаны рекомендации по соблюдению прав мигрантов, в случае если они будут попадать на территорию Украины.

“Также отметим, что в рамках усиления границы с Республикой Беларусь правоохранительные органы на прошлой неделе провели необходимые командно-штабные учения, в ходе которых отрабатывались возможные сценарии развития ситуации”, – добавили в Госпогранслужбе.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

17 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находятся 20 тыс. мигрантов.

Из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера ФРГ Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов “в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси”.

Глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину. Министр отметил, что Украина готовится к такому сценарию и уже задействовала оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции для охраны границы.

Монастырский также сообщил 19 ноября, что в областях Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, но пока необходимости в этом нет.

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