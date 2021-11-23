Брекоткин вступился за обвиненное в плагиате шоу «Игра»

Бывший участник «Уральских пельменей» актер и телеведущий Дмитрий Брекоткин опроверг обвинение шоу «Игра» на ТНТ, обвинившее его бывших коллег по «КВН».

«Разговоры о том, что это бывшие кавээнщики, которые не уважают свою «альма-матер», – это как-то… Они просто вдохнули новую жизнь, новое дыхание в имеющийся формат. При всем уважении к обеим сторонам, мне кажется, что здесь просто применен административный ресурс там, где проигрывается конкуренция», – передает «Ридус» слова Брекоткина.

Ранее колумнист газеты ВЗГЛЯД рассуждала, куда пропал добрый интеллектуальный юмор. И задалась вопросом, почему у одних и тех же людей монополия на юмор и они штампуют его под копирку.

Брекоткин, в свою очередь, заявлял, что цензуры на телевидении стало больше, «сначала про президента можно было шутить, а сейчас нет».