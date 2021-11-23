Лауреат Нобелевской премии мира возглавил войска Эфиопии против повстанцев

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед возьмет на себя руководство войсками для борьбы с повстанцами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), информирует радиовещательная корпорация Fana.

«Мы живем в то время, когда управление страной требует жертв. Я обязуюсь возглавить Национальные силы обороны на фронте», – передает РИА «Новости» слова Ахмеда.

Глава правительства выразил уверенность, что государство победит всех своих врагов, которые пытаются навязать ему неоколониализм.

Ахмед пришел к власти в 2018 году.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за возможность отзывать Нобелевскую премию мира. По мнению Володина, премию нужно отозвать и у премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али. Он получил награду в 2019 году, однако потом, как пишет политик, премьер развязал в своей стране гражданскую войну.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, за что премьер-министр Эфиопии получил Нобелевскую премию мира.