Скандалы: Одиннадцать друзей Константина Томбулова

Как жил, на что тратил деньги и как пытался разваливать дела прокурор Раменского района Московской области

Генпрокуратура подала в суд иски против бывшего прокурора Раменского района Московской области Константина Томбулова и одиннадцати его сообщников об изъятии в доход государства имущества почти на 750 миллионов рублей. По данным прокуратуры, получив в результате афер и разных схем земельные участки и недвижимость, Томбулов прятал их, оформляя на родственников и знакомых. Это почти 270 участков, домов и прочих объектов недвижимости.

В Чеховском суде Московской области рассматривают само уголовное дело о преступной группировке, созданной Томбуловым. Его обвиняют во взятках, вымогательстве и хищении сотен гектаров земли в Подмосковье стоимостью более одного миллиарда рублей. По версии следствия, всё это Томбулов вместе с помощником Романом Руслановым успел похитить всего за два года. Разбирательства могут занять приличный срок, потому что дело насчитывает более 200 томов.

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По версии следствия, когда у Томбулова появились деньги, часть он потратил на строительство особняка в Подмосковье и обустройство двухэтажной квартиры с баней в новостройке в городе Дзержинском. Только официальная площадь жилища почти 200 квадратов, на деле квартира оказалась больше за счёт нелегальной мансардной пристройки, говорит Анатолий Черных, бывший бизнес-партнёр Томбулова, давший против него показания.

— Эта квартира была получена в качестве взятки от застройщика «Фобос», которого Томбулов спас от рейдерского захвата. Это была одна из его схем для заработка. Строительные компании платили ему квартирами за защиту от налоговиков и захвата. Это были десятки квартир от застройщиков: «Мособлжилстрой», «Гарантия-Строй», «Фобос», — рассказывает бизнесмен в беседе с телеграм-каналом SHOT.

Квартира Томбулова в доме № 32 по ул. Угрешской в Дзержинском оформлена на его брата и тёщу. Судя по документам ЕГРН, родственники прокурора действительно получили эту недвижимость от строительной компании «Фобос» Леонида Дзядевича.

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В квартире Томбулова следователи нашли наручные часы Breguet за 2,184 миллиона рублей и именные часы Vacheron Constantin за 1,96 миллиона, а также пластиковый кейс с немецким карабином Merkel RX Helix с изображением кабана на левой стороне ствольной коробки.

Особняк, по версии следствия, принадлежащий Томбулову, располагается по улице Берёзовой в коттеджном посёлке «Берёзовый парк». Двухэтажный коттедж площадью 430 квадратных метров с подземными помещениями огорожен по периметру высоким каменным забором. Владельцем дома с марта 2019 года числилась Николаева Анастасия Витальевна — родственница Томбулова, а в июле того же года его переписали на подставное лицо — Ерохину Веру Борисовну.

На момент начала судебного процесса весной 2021 года у прокурора была недвижимость на 749 миллионов рублей, посчитали в Генпрокуратуре. Всё имущество было оформлено на его родственников и друзей. В частности, на мужа сестры Томбулова Николаева было зарегистрировано больше сотни земельных участков общей стоимостью более 212 миллионов рублей и квартира в Москве площадью 95 квадратов на Нагатинской набережной, д.14, корп.1, которая может стоить около 30 миллионов рублей.

На приятеля Кирилла Константинова был оформлен спорткар Maserati Томбулова, который тот прятал от коллег по прокуратуре и пользовался только в свободное время, утверждают собеседники телеграм-канала SHOT.

Тёща и тесть Томбулова, пенсионеры Рязановы, за последние 10 лет официально заработавшие 7,2 миллиона рублей, убеждают следователей, что сами скопили деньги и купили две квартиры площадью 195 и 295 квадратных метров в элитных ЖК на Ленинском проспекте в Москве.

Стоимость только одной из двух квартир в ЖК Well House может превышать 100 миллионов рублей. Это двухуровневые пентхаусы с авторской отделкой в стиле современной классики с элементами ар-деко и террасой с видом на Ленинский проспект и Юго-Западный лесопарк. Свидетели уверяют, что роскошные апартаменты куплены на деньги Томбулова и фактически принадлежат ему. К такому же выводу пришли в Генпрокуратуре.

При этом официально прокурор жил весьма скромно. Судя по его декларациям о доходах, за все годы службы — с 2000-го по 2018-й — он заработал только 9,3 миллиона рублей. Заработок его жены Натальи Томбуловой составил 2,6 миллиона рублей.

Большую часть присвоенной земли, как считают следователи, Томбулов со своими людьми перепродавал. Для сбыта обширной территории бывшего совхоза «Пламя» якобы даже обустроили собственный дачный посёлок — «Высокий берег». Территория была разделена на 320 участков. По данным следствия, Томбулов якобы зарегистрировал эти земли на своего знакомого по «качалке» Валерия Назарова. На него же оформили кредитку, на которую перечислялись деньги от продажи участков. Правда, тратил выручку сам прокурор.

— Кредитную карточку оформили на моё имя, но пользовался ею Томбулов. Мне приходили СМС, деньги снимались со счёта по 30, по 50 тысяч рублей в Дзержинском, Жулебине. Иногда из-за границы — в Испании или Эмиратах, — вспоминает Назаров в беседе с телеграм-каналом SHOT.

По версии следствия, чтобы легализовать похищенные у государства земли, Томбулову нужны были подставные владельцы. Их согласия не требовалось, требовались только паспортные данные. Именно таким способом якобы были похищены государственные земли в стародачном посёлке Кратово, рассказывает телеграм-каналу SHOT бывший начальник санатория «Кратово» Александр Тарасов.

— Томбулов надавил на главу Росреестра Людмилу Папшу, чтобы она зарегистрировала участки под ИЖС. Они не могли не видеть, что это территория 48-го квартала Виноградовского лесничества, что это земли лесхоза, то есть государства, но оформили задним числом свидетельства о правах собственности 1992–1994 годов, — объясняет собеседник.

Томбулов якобы имел прочные связи с раменской преступной группировкой и её предполагаемым лидером — вором в законе Олегом Шишкановым по кличке Шишкан, утверждает бывшая начальница раменского филиала Кадастровой палаты Анна Хайбуллина.

— Много предприятий в 90-е отжала раменская ОПГ. У них был футбольный клуб «Сатурн», Малаховский мясокомбинат, «Швепс». Все свалки, казино, букмекерские конторы, проституция, наркотики — всё это их. В 90-х они разгулялись, позднее времена изменились — и раменские стали бизнесменами, их взял под крыло Томбулов. Если они делили какие-то деньги с раменского рынка или с каких-то предприятий, обязательно значительная часть должна была отходить от этого пирога Константину Георгиевичу, а он уже нёс выше, — утверждает Хайбуллина. По её словам, переговоры с бандитами от лица Томбулова вёл его приближённый Роман Русланов.

— Рома стал решальщиком Константина Георгиевича. Он вёл переговоры с бизнесменами и с бандитами. Не мог же прокурор с ними встречаться и брать у них деньги. Для этого раменская ОПГ специально предоставила Роме бесплатный офис в «Рамплазе» (Plaza Ramstars), — рассказала телеграм-каналу SHOT Хайбуллина.

Телеграм-каналом SHOT обнаружил возможное подтверждение связи Томбулова с организованной преступностью. При обысках у бывшего прокурора следователи нашли записки, предположительно, за авторством Томбулова, в которых он отмечает, что деньги для судебных вопросов якобы собирается взять у шишкановских. Скорее всего, речь идёт о группировке Олега Шишканова.

Анна Хайбуллина утверждает, что Шишканов обязан Томбулову тем, что тот якобы помог развалить уголовное дело об убийстве семьи раменского депутата Татьяны Сидоровой, которая в 2012 году вместе с семьёй исчезла.

Несмотря на общественный резонанс, дело было заморожено. Только спустя семь лет, в 2019 году, когда за расследование взялся федеральный аппарат Следственного комитета, загадка была раскрыта. Следователи обнаружили тела бывшего парламентария и её родственников в песочном карьере неподалёку от одного из дачных посёлков в Раменском районе. По версии следствия, за этим зверским убийством стоит группировка Олега Шишканова.

— Татьяна Сидорова владела племзаводом «Раменское», с ней в доле был Медведев Олег Николаевич, которого в народе называют Шишкан. У них был конфликт, и Сидорову просто убрали. Её с семьёй убили. Это зверское убийство, их нашли в карьере. Она себе дважды подписала приговор — когда взяла на этот завод миллиардный кредит и когда собиралась отдавать, а было уже нечем. После пропажи Сидоровой в 2012-м возбудили дела о похищении и убийстве, но их замяли при участии Томбулова. Нашлись свидетели, будто бы видевшие их на отдыхе в Индии, — рассказывает телеграм-каналу SHOT Хайбуллина.

В 2011 году прокурор Томбулов попал в разработку спецслужб и ГУЭБиПК МВД РФ по делу о хищении земель стоимостью более одного миллиарда рублей. Началось расследование, которое быстро привело к доверенному лицу Томбулова — Роману Русланову. Причастность к делу Томбулова тоже была установлена, на него дали показания сразу несколько свидетелей. Об этом говорят материалы дела.

— Первым должны были задержать Рому Русланова, главного подельника Томбулова, — говорит Анна Хайбуллина. 29 ноября 2012 года спецслужбы планировали задержание Русланова, но накануне ночью ему удалось сбежать в Белоруссию.

— Русланов даже организовал свою фиктивную смерть в Липецкой области, где у него были связи в местной полиции. Однажды там умер на остановке бомж, он и стал Романом Руслановым. Сообщили его жене, она приехала и якобы его опознала. Они его похоронили. Жена вступила в наследство. А настоящий Русланов живёт без документов в Белоруссии, — разводит руками собеседница телеграм-канала SHOT.

Судя по материалам уголовных дел № 369674 и № 42512, прокурор Томбулов узнал, что под него копают, и пошёл в контратаку. Используя свои связи, он добился, чтобы дела спустили с федерального уровня на районный — в отдел полиции МУ МВД РФ «Раменское». Материалы туда якобы пришли с пояснением «Расследование не представляет особой сложности». Через полгода старший раменский следователь Поляков приостановил производство.

Закрытие дел якобы обошлось в 1,4 миллиона долларов, утверждает бывший партнёр Томбулова Анатолий Черных. По его словам, прокурор в кругу знакомых часто бравировал тем, что ему удалось выкупить уголовное дело и спасти себя и всех приближённых от уголовного преследования. Одно из таких признаний сохранилось в записи (есть в распоряжении телеграм-канала SHOT).

— Я за вас всех отдал миллион четыреста [тысяч]. Живыми! Понимаешь?! Наличкой! Долларов! Мне, ***, знаешь, как, ***, обидно. Если бы в рублях это была сумма — *** (ерунда. — Прим. телеграм-канала SHOT), но в долларах — ты представляешь, сколько? Миллион четыреста! Ситуация общая (с уголовным делом. — Прим. телеграм-канала SHOT). Разрулил её исключительно я, правильно? Правильно. В финансовом тоже я решил. И административно, и финансово. А мою проблему никто из вас не решил, — признавался прокурор в приватной беседе с водителем Сергеем, которая была записана на диктофон.

Даже после ареста Томбулова влиятельные защитники прокурора мешали вести расследование, уверяет Анатолий Черных.

— Оказалось, что у Томбулова есть крепкие связи на уровне заместителя начальника СКР по Москве Александра Дрыманова (впоследствии Дрыманов сам стал обвиняемым, суд приговорил его к 12 годам колонии за взятки. — Прим. телеграм-канала SHOT). Мешали следствию очень сильно. Даже после ареста Томбулова, — рассказал Черных.

Одно из уголовных дел против Томбулова было закрыто по решению тогда ещё заместителя генпрокурора Виктора Гриня, который не увидел в материалах СК доказательств причастности экс-прокурора к получению земель в качестве взяток. Когда с делами Томбулова ознакомился Игорь Краснов, который в то время был зампредом Следственного комитета, 25 октября 2018-го дело передали из подмосковного СУ СК РФ в столичный главк, а спустя ещё полгода материалы забрал центральный аппарат СК РФ.

Андрей Дубровский