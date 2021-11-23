Теплые трендовые юбки на холодный сезон для женщин за 45: модные модели, советы по выбору

В моде женственность и естественность. Стилисты предлагают красоткам в возрасте старше 45 лет обратить внимание на разные варианты юбок. Классические и современные модели помогут создать оригинальный образ и при этом чувствовать себя тепло и комфортно.

Модное дополнение

Трендовые юбки из драпа отличаются плотностью ткани и удобством в плане носки. Юбки отлично защитят от холода и при этом позволят чувствовать себя женственно и стильно. Сейчас в моде как однотонные варианты, так и модели с разными принтами и узорами. За счет такой яркости можно сделать образ интереснее и акцентировать внимание на фигуре.

В осеннее и зимнее время лучше обратить внимание на широкие расклешенные модели с красивыми квадратами по всему полотну. Модели в клетку сейчас пользуются большой популярностью, ведь отлично вписываются в повседневный стиль. Их можно носить как с блузами и свитерами с воротником-хомутом, так и с нежными водолазками.

Расклешенная юбка отлично подчеркивает фигуру и стройность ножек, делает акцент на образе и утончает силуэт. Независимо от того, какую обувь подобрали к юбке, этот элемент сразу визуально удлиняет ноги. По сути, нет такого типа фигуры, которому бы не подошел этот вариант одежды.

Сочетание и образ

От модели юбки зависит вариант сочетания с одеждой. Если есть сомнения в плане выбора между прямым кроем и немного расклешенным, то лучше отдать предпочтение последнему, ведь это универсальный вариант. Дополнить юбку поможет красивый широкий пояс, он сделает акцент на талии, независимо от того, насколько плотный материал в основе. Кстати, юбки отлично сочетаются с куртками-косухами, благодаря которым также делается акцент на талии и можно подчеркнуть изящные ножки.

Юбки из более тонкой ткани также подойдут на теплую зиму. Это могут быть модели с кожаными вставками, с элементами машинной вязки или из трикотажа. Последние будут эффектно смотреться в обтягивающих моделях.

Важным элементом юбки будут карманы, в которых можно спрятать руки и погреться, а можно также использовать эту деталь как еще один элемент стиля. Широкие юбки с низкой талией просто обязаны иметь карманы, чтобы акцент в образе был сделан на талию и узкий верх.

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Милые дополнения

В холодный сезон очень важно, чтобы одежда была максимально теплой и комфортной. Поэтому сочетать юбки можно с теплыми ботинками или обтягивающими сапогами. Эффектно будут смотреться зимние кроссовки или свободные угги.

Сочетание с теплым свитером свободного кроя, такой же легкой и теплой обувью и рюкзаком – идеальный вариант на каждый день. Такой образ выглядит трендово и молодежно.

Расклешенные юбки и модели простого прямого кроя отлично вписываются в деловой стиль и помогают создать образ эффектной, уверенной в своей привлекательности женщины.

Разнообразить такие юбки можно разными срезами или асимметрией. Тогда образ получается стильным и оригинальным.

При выборе юбки на зимнее время специалисты советуют обращать внимание на плотность материала и расцветки ткани, чтобы получился интересный дуэт с верхом.