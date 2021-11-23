Бывшие Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и Роман Гриценко теперь друзья

Экс-участник «ДОМа-2» Роман Гриценко засветился в блоге Дмитрия Тарасова. Медийные личности вместе покоряют шоу-бизнес.

Романа Гриценко и Дмитрия Тарасова связывает одна и та же персона – Ольга Бузова. Сейчас бывший футболист и экс-участник «ДОМа-2» входят в состав медийной команды «На спорте», где также можно увидеть Егора Шипа, Даню Милохина и других. Об этом в своем блоге пояснил сам спортсмен.

Тарасов и Бузова отличились громким разводом 5 лет назад. Тогда спортсмен променял певицу на Анастасию Костенко, и вскоре женился на ней. Сейчас бывшая супруга не поддерживает связь с Тарасовым и вспоминает о нем только с негативом. Ольга Бузова не может простить футболиста за предательство. Певица поделилась, что ей очень жаль нынешнюю жену Тарасова, так как он до сих пор известен только из-за связей с фамилией Бузова. 35-летняя звезда уверяет, что спортсмен до сих пор не может о ней забыть, пересматривает ее фото и даже пользуется ими в личных целях.

Что касается Гриценко, от познакомился с Ольгой Бузовой на телешоу «ДОМ-2». Во время скандального реалити участник всячески ухаживал за звездой. Сначала ведущая даже повелась на обаятельность Гриценко, но в будущем их отношения зашли в тупик.

Источник: www.starhit.ru