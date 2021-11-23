 

Леонид Аугин показал Анжелику Варум в домашней обстановке

23.11.2021, 13:38, Разное
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Певец Леонид Агутин показала в социальной сети Instagram Анжелику Варум в домашней обстановке. Артистка запечатлена на фотографии в топе и штанах, а также без макияжа.
Леонид Агутин показал кадры с домашней вечеринки, как провел вечер воскресенья. Посиделки прошли в теплой компании близких друзей. После завершения вечера было принято решение сделать совместное фото в загородном доме Леонида Агутина. В то же время подписчики обратили внимание на Анжелику Варум. 52-летняя певица запечатлена на фото без макияжа в тесном топе и спортивных штанах. Она выглядела не так, какой привыкли ее видеть поклонники на сцене. На своей странице в Instagram Варум публикует фото, где выглядит элегантно.

Поклонников покорил отец Леонида Агутина, которого зовут Николай. Для своего возраста музыкант выглядит очень бодро. Для встречи с друзьями Николай Агутин выбрал стильный спортивный костюм. Несмотря на возраст, он надевает яркие и модные вещи.

Анжелика Варум в последнее время редко появляется на телевидении. Леонид Агутин, в свою очередь, охотно появляется на различных шоу. Его супруга, в свою очередь, предпочитает проводить больше времени дома.



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