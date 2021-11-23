 

Музыкальная премия Brit Awards отказалась от “мужских” и “женских” номинаций

23.11.2021, 13:32, Новости дня
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Номинации унифицируют в “Артист года” и “Иностранный артист года”.

Свое решение организаторы объяснили стремлением сделать премию более инклюзивной.

“Brit Awards отметит артистов исключительно за их музыку и вклад, а не их выбор самоидентификации или то, как их могут видеть другие”, – говорится в сообщении.

Изменить правила Brit Awards ранее призывали исполнители Сэм Смит и Уилл Янг. Об этом 22 ноября сообщило издание BBC News. Смит и Янг отмечали, что нынешняя система присуждения наград исключает небинарных артистов.

Контекст:

Премия Brit Awards была основана в 1977 году. В музыкальном мире она является такой же значимой, как “Грэмми”.

Последними обладателями наград в гендерных номинациях “Лучшая исполнительница” и “Лучший исполнитель” в 2021 году стали певица Дуа Липа и рэпер J Hus. 

42-я церемония вручения музыкальной премии Brit Awards запланирована на 8 февраля 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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