Музыкальная премия Brit Awards отказалась от “мужских” и “женских” номинаций

Номинации унифицируют в “Артист года” и “Иностранный артист года”.

Свое решение организаторы объяснили стремлением сделать премию более инклюзивной.

“Brit Awards отметит артистов исключительно за их музыку и вклад, а не их выбор самоидентификации или то, как их могут видеть другие”, – говорится в сообщении.

Изменить правила Brit Awards ранее призывали исполнители Сэм Смит и Уилл Янг. Об этом 22 ноября сообщило издание BBC News. Смит и Янг отмечали, что нынешняя система присуждения наград исключает небинарных артистов.

Контекст:

Премия Brit Awards была основана в 1977 году. В музыкальном мире она является такой же значимой, как “Грэмми”.

Последними обладателями наград в гендерных номинациях “Лучшая исполнительница” и “Лучший исполнитель” в 2021 году стали певица Дуа Липа и рэпер J Hus.

42-я церемония вручения музыкальной премии Brit Awards запланирована на 8 февраля 2022 года.

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