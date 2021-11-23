Медики-добровольцы в Крыму начали прививать иностранных студентов

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23.11.2021, 13:29, Новости дня
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Крымские медики-добровольцы начали помогать в вакцинации иностранных студентов: за день было привито свыше 100 человек, сообщают СМИ.

«Помимо заполнения документации, мы непосредственно помогали медикам: измеряли температуру, сатурацию и артериальное давление. Также было очень важно, чтобы соблюдалась социальная дистанция, и чтобы студенты знали о дальнейших действиях после вакцинации. Это тоже мы взяли на себя», – цитирует медика-волонтера Ксению Данилевич «ФедералПресс».

Пункт вакцинации организован на базе Медакадемии имени Георгиевского. Волонтеры помогают иностранцам вакцинироваться от коронавируса. Все они поставили «Спутник Лайт».

С вакцинацией помогают 11 волонтеров. Одна из них, Анастасия Гайдаш, отметила, что все люди имеют одинаковые права, вне зависимости от того, в какой стране они находятся. Поэтому, по его мнению, важно помочь студентам информацией о пунктах, как подготовиться к прививке и так далее.

«Это для нас ясно как день, что на прием в поликлинику нужно идти со страховым полисом, паспортом и другими важными документами, а для граждан другой страны это не так очевидно», – сказала волонтер-медик.



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