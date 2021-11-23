«Газпром» пригрозил остановить поставки газа в Молдову

…из-за отсутствия платежей.

«Газпром» уведомил Молдову о возможном прекращении поставок газа в эту страну через 48 часов в связи с отсутствием оплаты. Об этом заявил представитель российской компании Сергей Куприянов в эфире НТВ.

Он отметил, что Молдова должна была сегодня оплатить текущие поставки, но российская компания деньги не получила. «"Газпромом" было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок осуществляет сто процентов текущих платежей за газ», — рассказал Куприянов.

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29 октября российская и молдавская стороны договорились о поставках. Условием для их продолжения была выплата Молдовой долга — в «Газпроме» говорили, что он составляет более 700 млн долларов.

Однако сначала российско-молдавские переговоры по поставкам газа закончились безрезультатно. По данным СМИ, тогда РФ предложила Молдове скидку размером 25%, но представители последней настаивали на 50%, ссылаясь на нехватку средств. После этого «Газпром» также пригрозил остановить поставки газа в Молдову.

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