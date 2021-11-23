Мнение: Контрольный в голову

Из Татарстана сообщают, что людей без куаркодов не пускают в отделения банков и к банкоматам снять деньги. Подобное происходит и в Саратове.

Трудно сказать – это местная инициатива или рассчитанный шаг на проверку способности “проглотить” и это ограничение. Но шаг логичный: непривитый человек, тем более отказывающийся сознательно подставлять плечо под неизвестный по степени риска укол – враг государства. Здоровый человек – это угроза, смертельная угроза для нового порядка.

Поэтому здоровый человек должен стать либо уколотым, либо мертвым. Как изящно выразился министр здравоохранения Германии: к концу зимы всё население будет либо вакцинированным, либо мертвым.

Лишение людей доступа к их сбережениям – это выстрел в голову. Без шансов. Выбор, перед которым их ставят, однозначен: либо ты умрешь позже, либо быстро.

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