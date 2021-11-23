 

СМИ: План США убедить ЕС в готовящейся агрессии РФ против Украины провалился

23.11.2021, 13:10, Новости дня
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США не смогли убедить ЕС в том, что Москва якобы готовится «атаковать Киев», информирует Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов.

Источники сообщили, что после получения предупреждения в начале ноября, чиновники из стран ЕС снизили степень опасений по поводу якобы готовящегося нападения. «Свежая информация от США была призвана усилить озабоченность у стран ЕС», – приводит слова дипломатов сот ссылкой на издание РИА «Новости».

Wall Street Journal сообщает, что новые данные повысили обеспокоенность, однако «некоторые европейские столицы все еще не убедились в том, что РФ планирует атаку на Украину», при этом о каких именно странах говорится, не уточняется.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что западные политики и СМИ намеренно пытаются спровоцировать Россию заявлениями о якобы подготовке «вторжения» на Украину.

Так, CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщило, что чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину.

Песков заявил, что Украина под прикрытием учений НАТО в Черном море добивается силового решения своих собственных проблем, но может сотворить еще одну беду для всей Европы.

Представитель Кремля заявил, что страны НАТО должны прекратить провокационную деятельность у границ РФ и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Москву обвиняют не только в якобы наращивании войск у украинских границ, но и в провоцировании миграционного кризиса.



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